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Появились подробности о самолете, сошедшем с ВПП в аэропорту Калуги - РИА Новости, 23.05.2024
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17:23 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/samolet-1947962317.html
Появились подробности о самолете, сошедшем с ВПП в аэропорту Калуги
Появились подробности о самолете, сошедшем с ВПП в аэропорту Калуги - РИА Новости, 23.05.2024
Появились подробности о самолете, сошедшем с ВПП в аэропорту Калуги
Частный самолет, сошедший с взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту "Калуга", выполнял рейс из Могилева, на борту были только четыре... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:23
2024-05-23T17:23
происшествия
могилев
россия
минеральные воды
следственный комитет россии (ск рф)
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Частный самолет, сошедший с взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту "Калуга", выполнял рейс из Могилева, на борту были только четыре члена экипажа, они не пострадали, сообщила пресс-служба аэропорта. Ранее Западное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте сообщило, что проводит проверку после того, как частный самолет при посадке в аэропорту "Калуга" выкатился за пределы взлетной полосы, получив повреждение, никто не пострадал. Инцидент, по данным аэропорта, произошел в 13.48. "Частный самолет-амфибия L-4, выполнявший рейс из Могилева, совершал посадку в международном аэропорту "Калуга". Во время приземления самолет выкатился за пределы ВПП. В результате посадки у воздушного судна повреждено левое крыло и подломлена левая основная стойка шасси. На борту судна находилось 4 члена экипажа, пострадавших нет", - сообщила пресс-служба аэропорта. В сообщении отмечается, что в связи с инцидентом самолет авиакомпании "Азимут" А46003, летевший из Минеральных Вод, был перенаправлен в аэропорт Нижнего Новгорода. В ближайшее время воздушное судно вернется с пассажирами в аэропорт "Калуга" и продолжит выполнять перелеты согласно расписанию.
https://ria.ru/20240205/samolet-1925565943.html
могилев
россия
минеральные воды
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происшествия, могилев, россия, минеральные воды, следственный комитет россии (ск рф), калуга
Происшествия, Могилев, Россия, Минеральные Воды, Следственный комитет России (СК РФ), Калуга
Появились подробности о самолете, сошедшем с ВПП в аэропорту Калуги

Сошедший с ВПП в аэропорту Калуга частный самолет выполнял рейс из Могилева

© Фото : Международный аэропорт Калуга/TelegramМеждународный аэропорт Калуга
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Международный аэропорт Калуга/Telegram
Международный аэропорт Калуга. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Частный самолет, сошедший с взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту "Калуга", выполнял рейс из Могилева, на борту были только четыре члена экипажа, они не пострадали, сообщила пресс-служба аэропорта.
Ранее Западное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте сообщило, что проводит проверку после того, как частный самолет при посадке в аэропорту "Калуга" выкатился за пределы взлетной полосы, получив повреждение, никто не пострадал.
Инцидент, по данным аэропорта, произошел в 13.48.
"Частный самолет-амфибия L-4, выполнявший рейс из Могилева, совершал посадку в международном аэропорту "Калуга". Во время приземления самолет выкатился за пределы ВПП. В результате посадки у воздушного судна повреждено левое крыло и подломлена левая основная стойка шасси. На борту судна находилось 4 члена экипажа, пострадавших нет", - сообщила пресс-служба аэропорта.
В сообщении отмечается, что в связи с инцидентом самолет авиакомпании "Азимут" А46003, летевший из Минеральных Вод, был перенаправлен в аэропорт Нижнего Новгорода. В ближайшее время воздушное судно вернется с пассажирами в аэропорт "Калуга" и продолжит выполнять перелеты согласно расписанию.
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ПроисшествияМогилевРоссияМинеральные ВодыСледственный комитет России (СК РФ)Калуга
 
 
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