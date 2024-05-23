https://ria.ru/20240523/samolet-1947962317.html

Появились подробности о самолете, сошедшем с ВПП в аэропорту Калуги

Появились подробности о самолете, сошедшем с ВПП в аэропорту Калуги - РИА Новости, 23.05.2024

Появились подробности о самолете, сошедшем с ВПП в аэропорту Калуги

Частный самолет, сошедший с взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту "Калуга", выполнял рейс из Могилева, на борту были только четыре... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:23

2024-05-23T17:23

2024-05-23T17:23

происшествия

могилев

россия

минеральные воды

следственный комитет россии (ск рф)

калуга

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c1dfa077210062d8f9287ac43c9c0dcd.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Частный самолет, сошедший с взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту "Калуга", выполнял рейс из Могилева, на борту были только четыре члена экипажа, они не пострадали, сообщила пресс-служба аэропорта. Ранее Западное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте сообщило, что проводит проверку после того, как частный самолет при посадке в аэропорту "Калуга" выкатился за пределы взлетной полосы, получив повреждение, никто не пострадал. Инцидент, по данным аэропорта, произошел в 13.48. "Частный самолет-амфибия L-4, выполнявший рейс из Могилева, совершал посадку в международном аэропорту "Калуга". Во время приземления самолет выкатился за пределы ВПП. В результате посадки у воздушного судна повреждено левое крыло и подломлена левая основная стойка шасси. На борту судна находилось 4 члена экипажа, пострадавших нет", - сообщила пресс-служба аэропорта. В сообщении отмечается, что в связи с инцидентом самолет авиакомпании "Азимут" А46003, летевший из Минеральных Вод, был перенаправлен в аэропорт Нижнего Новгорода. В ближайшее время воздушное судно вернется с пассажирами в аэропорт "Калуга" и продолжит выполнять перелеты согласно расписанию.

https://ria.ru/20240205/samolet-1925565943.html

могилев

россия

минеральные воды

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, могилев, россия, минеральные воды, следственный комитет россии (ск рф), калуга