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Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству жизни - РИА Новости, 23.05.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
16:59 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/region-lider-1947955984.html
Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству жизни
Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству жизни - РИА Новости, 23.05.2024
Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству жизни
Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров рейтинга качества жизни в субъектах Российской Федерации, который ежегодно формирует Агентство стратегических... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:59
2024-05-23T16:59
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 23 мая – РИА Новости. Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров рейтинга качества жизни в субъектах Российской Федерации, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив по поручению президента России Владимира Путина, сообщил губернатор Александр Моор. "Тюменская область – третья в национальном рейтинге качества жизни… В чем важность этого рейтинга? Он строится не на мнении узкого круга экспертов, в его основе сложная система показателей и опросов. Оценивается, например, качество медицинских услуг в регионе, образование, экология, жилье и инфраструктура – всего десять различных элементов среды, которые отвечают запросам каждого человека", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Глава региона выразил уверенность, что высокая оценка и лидирующие позиции в рейтинге свидетельствуют о том, что Тюменская область остается привлекательной для жизни. Важность рейтинга качества жизни отметил и глава государства, которому на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив были представлены результаты. "Думаю, будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий правительства, регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации… По сути, он затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в наших регионах", - цитирует слова президента РФ Владимира Путина сайт Кремля. Рейтинг качества жизни составляется с 2021 года, на протяжении этих лет Тюменская область неизменно входит в тройку регионов-лидеров. В Агентстве стратегических инициатив отмечают, что анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы – потенциальные носители лучших практик для тиражирования по всей стране.
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александр моор
Тюменская область, Александр Моор

Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству жизни

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 23 мая – РИА Новости. Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров рейтинга качества жизни в субъектах Российской Федерации, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив по поручению президента России Владимира Путина, сообщил губернатор Александр Моор.
"Тюменская область – третья в национальном рейтинге качества жизни… В чем важность этого рейтинга? Он строится не на мнении узкого круга экспертов, в его основе сложная система показателей и опросов. Оценивается, например, качество медицинских услуг в регионе, образование, экология, жилье и инфраструктура – всего десять различных элементов среды, которые отвечают запросам каждого человека", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.
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Глава региона выразил уверенность, что высокая оценка и лидирующие позиции в рейтинге свидетельствуют о том, что Тюменская область остается привлекательной для жизни.
Важность рейтинга качества жизни отметил и глава государства, которому на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив были представлены результаты. "Думаю, будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий правительства, регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации… По сути, он затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в наших регионах", - цитирует слова президента РФ Владимира Путина сайт Кремля.
Рейтинг качества жизни составляется с 2021 года, на протяжении этих лет Тюменская область неизменно входит в тройку регионов-лидеров. В Агентстве стратегических инициатив отмечают, что анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы – потенциальные носители лучших практик для тиражирования по всей стране.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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