https://ria.ru/20240523/region-lider-1947955984.html

Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству жизни

Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству жизни - РИА Новости, 23.05.2024

Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству жизни

Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров рейтинга качества жизни в субъектах Российской Федерации, который ежегодно формирует Агентство стратегических... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:59

2024-05-23T16:59

2024-05-23T16:59

тюменская область

александр моор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853519873_0:0:2839:1598_1920x0_80_0_0_6828ce54ecaa2ce3179d11bf3507fe28.jpg

ТЮМЕНЬ, 23 мая – РИА Новости. Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров рейтинга качества жизни в субъектах Российской Федерации, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив по поручению президента России Владимира Путина, сообщил губернатор Александр Моор. "Тюменская область – третья в национальном рейтинге качества жизни… В чем важность этого рейтинга? Он строится не на мнении узкого круга экспертов, в его основе сложная система показателей и опросов. Оценивается, например, качество медицинских услуг в регионе, образование, экология, жилье и инфраструктура – всего десять различных элементов среды, которые отвечают запросам каждого человека", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Глава региона выразил уверенность, что высокая оценка и лидирующие позиции в рейтинге свидетельствуют о том, что Тюменская область остается привлекательной для жизни. Важность рейтинга качества жизни отметил и глава государства, которому на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив были представлены результаты. "Думаю, будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий правительства, регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации… По сути, он затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в наших регионах", - цитирует слова президента РФ Владимира Путина сайт Кремля. Рейтинг качества жизни составляется с 2021 года, на протяжении этих лет Тюменская область неизменно входит в тройку регионов-лидеров. В Агентстве стратегических инициатив отмечают, что анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы – потенциальные носители лучших практик для тиражирования по всей стране.

https://ria.ru/20240517/tyumen-1946578038.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор