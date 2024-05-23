https://ria.ru/20240523/kongress-1947789308.html

В конгрессе показали карту России с зоной ударов ракетами США

В конгрессе показали карту России с зоной ударов ракетами США - РИА Новости, 23.05.2024

В конгрессе показали карту России с зоной ударов ракетами США

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T05:05

2024-05-23T05:05

2024-05-23T10:58

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN."Это запретная (для ударов американским оружием. — Прим. ред.) территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак на украинцев", — сказал Маккол во время слушаний в комитете по иностранным делам.В этой связи конгрессмен-республиканец поинтересовался у Блинкена, пересмотрит ли он политику, запрещающую ВСУ наносить удары по территории России, однако госсекретарь ушел от ответа, заявив, что такие решения должны приниматься украинской стороной. Он также выразил надежду, что конгресс предоставит Киеву необходимые вооружения, на что Маккол перебил его, сказав, что не конгресс установил запрет на такие удары, после чего призвал отменить его."Я говорю с ними (украинцами. — Прим. ред.), они не смогут добиться победы с ограничениями, которые вы, а не конгресс, наложили на них. И я надеюсь, что вы донесете это до советника по вопросам национальной безопасности и измените это политическое решение, которое очень опасно и вредит Украине, украинскому народу", — заявил он.Накануне группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, следует из письма законодателей. Таким образом, Тернер и другие конгрессмены предлагают американской администрации авторизовать использование предоставленных США вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такие призывы безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947667975.html

https://ria.ru/20240522/udary-1947692044.html

https://ria.ru/20240523/antonov-1947785453.html

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в мире, сша, россия, украина, майкл маккол, энтони блинкен, вооруженные силы украины