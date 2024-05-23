https://ria.ru/20240523/biznes-1947865978.html

Томский губернатор открыл региональный Центр развития бизнеса

Томский губернатор открыл региональный Центр развития бизнеса - РИА Новости, 23.05.2024

Томский губернатор открыл региональный Центр развития бизнеса

Губернатор Томской области Владимир Мазур в четверг открыл в Томске региональный Центр развития бизнеса, объединивший институты развития и поддержки... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:55

2024-05-23T12:55

2024-05-23T12:55

томская область

томск

владимир мазур

фонд развития промышленности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947865561_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_573436c564971ac9b10189459aecf8d6.jpg

ТОМСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в четверг открыл в Томске региональный Центр развития бизнеса, объединивший институты развития и поддержки предпринимательства, сообщает администрация региона. "Очень важно поддерживать предпринимателей, которые создают новые производства, рабочие места и конкурентную продукцию, несут ответственность за трудовые коллективы и семьи работников. В новом центре такую поддержку можно получить без барьеров и мытарств", – сказал Мазур. Глава региона отметил, что новый центр начинает работу в преддверии Дня российского предпринимательства, который отмечается в ближайшее воскресенье 26 мая. Центр развития бизнеса объединил на единой площадке региональные институты развития и поддержки предпринимательства, в том числе департамент инвестиционной и промышленной политики, Агентство инвестиционного развития, центр "Мой бизнес", МФЦ для бизнеса, МКК "Фонд микрофинансирования", региональный Гарантийный фонд и Фонд развития промышленности Томской области. Глава Томской области осмотрел помещения нового центра, пообщался с сотрудниками институтов развития бизнеса и профильного областного департамента. "Прошу обратить внимание на развитие межотраслевого взаимодействия, выстраивание производственных цепочек за счет местных производителей. Это повысит конкурентоспособность томского бизнеса, эффективность региональной экономики", – поручил губернатор своему заместителю Василию Потемкину и руководителю центра "Мой бизнес" Ольге Нужной. В обладминистрации отметили, что Томская область является активным участником национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". За 5 лет реализации нацпроекта в регионе на поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 1,1 миллиарда рублей, а численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса увеличилась со 158 до 187 тысяч человек. Регион занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе по количеству малых и средних предприятий.

https://ria.ru/20240517/potentsial-1946623789.html

https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946432490.html

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

томск, владимир мазур, фонд развития промышленности