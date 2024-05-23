Рейтинг@Mail.ru
Томский губернатор открыл региональный Центр развития бизнеса - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Томская область
Томская область
 
12:55 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/biznes-1947865978.html
Томский губернатор открыл региональный Центр развития бизнеса
Томский губернатор открыл региональный Центр развития бизнеса - РИА Новости, 23.05.2024
Томский губернатор открыл региональный Центр развития бизнеса
Губернатор Томской области Владимир Мазур в четверг открыл в Томске региональный Центр развития бизнеса, объединивший институты развития и поддержки... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:55
2024-05-23T12:55
томская область
томск
владимир мазур
фонд развития промышленности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947865561_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_573436c564971ac9b10189459aecf8d6.jpg
ТОМСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в четверг открыл в Томске региональный Центр развития бизнеса, объединивший институты развития и поддержки предпринимательства, сообщает администрация региона. "Очень важно поддерживать предпринимателей, которые создают новые производства, рабочие места и конкурентную продукцию, несут ответственность за трудовые коллективы и семьи работников. В новом центре такую поддержку можно получить без барьеров и мытарств", – сказал Мазур. Глава региона отметил, что новый центр начинает работу в преддверии Дня российского предпринимательства, который отмечается в ближайшее воскресенье 26 мая. Центр развития бизнеса объединил на единой площадке региональные институты развития и поддержки предпринимательства, в том числе департамент инвестиционной и промышленной политики, Агентство инвестиционного развития, центр "Мой бизнес", МФЦ для бизнеса, МКК "Фонд микрофинансирования", региональный Гарантийный фонд и Фонд развития промышленности Томской области. Глава Томской области осмотрел помещения нового центра, пообщался с сотрудниками институтов развития бизнеса и профильного областного департамента. "Прошу обратить внимание на развитие межотраслевого взаимодействия, выстраивание производственных цепочек за счет местных производителей. Это повысит конкурентоспособность томского бизнеса, эффективность региональной экономики", – поручил губернатор своему заместителю Василию Потемкину и руководителю центра "Мой бизнес" Ольге Нужной. В обладминистрации отметили, что Томская область является активным участником национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". За 5 лет реализации нацпроекта в регионе на поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 1,1 миллиарда рублей, а численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса увеличилась со 158 до 187 тысяч человек. Регион занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе по количеству малых и средних предприятий.
https://ria.ru/20240517/potentsial-1946623789.html
https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946432490.html
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947865561_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_40073b722afe8528a9d14c7564c3ca29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
томск, владимир мазур, фонд развития промышленности
Томская область, Томск, Владимир Мазур, Фонд развития промышленности

Томский губернатор открыл региональный Центр развития бизнеса

© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур открыл в Томске региональный Центр развития бизнеса
Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в Томске региональный Центр развития бизнеса - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в Томске региональный Центр развития бизнеса
Читать ria.ru в
ТОМСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в четверг открыл в Томске региональный Центр развития бизнеса, объединивший институты развития и поддержки предпринимательства, сообщает администрация региона.
"Очень важно поддерживать предпринимателей, которые создают новые производства, рабочие места и конкурентную продукцию, несут ответственность за трудовые коллективы и семьи работников. В новом центре такую поддержку можно получить без барьеров и мытарств", – сказал Мазур.
Губернатор Томской области Владимир Мазур на XV Международном экономическом форуме Россия – Исламский мир: KazanForum
Губернатор Мазур презентовал потенциал Томской области на KazanForum
17 мая, 11:53
Глава региона отметил, что новый центр начинает работу в преддверии Дня российского предпринимательства, который отмечается в ближайшее воскресенье 26 мая. Центр развития бизнеса объединил на единой площадке региональные институты развития и поддержки предпринимательства, в том числе департамент инвестиционной и промышленной политики, Агентство инвестиционного развития, центр "Мой бизнес", МФЦ для бизнеса, МКК "Фонд микрофинансирования", региональный Гарантийный фонд и Фонд развития промышленности Томской области.
Глава Томской области осмотрел помещения нового центра, пообщался с сотрудниками институтов развития бизнеса и профильного областного департамента.
Томская область и КАМАЗ подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Томская область и "Камаз" договорились о сотрудничестве
16 мая, 14:54
"Прошу обратить внимание на развитие межотраслевого взаимодействия, выстраивание производственных цепочек за счет местных производителей. Это повысит конкурентоспособность томского бизнеса, эффективность региональной экономики", – поручил губернатор своему заместителю Василию Потемкину и руководителю центра "Мой бизнес" Ольге Нужной.
В обладминистрации отметили, что Томская область является активным участником национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". За 5 лет реализации нацпроекта в регионе на поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 1,1 миллиарда рублей, а численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса увеличилась со 158 до 187 тысяч человек. Регион занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе по количеству малых и средних предприятий.
 
Томская областьТомскВладимир МазурФонд развития промышленности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала