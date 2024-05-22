https://ria.ru/20240522/vk_fest-1947621484.html
Жители России назвали VK Fest самым популярным фестивалем страны
Жители России назвали VK Fest самым популярным фестивалем страны - РИА Новости, 22.05.2024
Жители России назвали VK Fest самым популярным фестивалем страны
Исследование показало, что среди посетителей музыкальных фестивалей наиболее известны VK Fest, "Нашествие" и "Дикая Мята". РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:25
2024-05-22T12:25
2024-05-22T12:25
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vk fest
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Исследование показало, что среди посетителей музыкальных фестивалей наиболее известны VK Fest, "Нашествие" и "Дикая Мята". Анализ независимой аудитории из разных городов страны провела исследовательская компания OMI (Online Market Intelligence).Узнаваемость VK Fest за год выросла до 70%, по этому показателю он лидирует среди других фестивалей в России. Респонденты воспринимают его как одно из самых любимых музыкальных событий, которое особенно популярно у молодёжи.Согласно исследованию, музыкальные фестивали входят в тройку самых популярных событий, наряду с городскими и спортивными мероприятиями. Основные посетители фестивалей — молодые люди 25–34 лет, на VK Fest средний показатель составляет 28 лет. По результатам опроса выяснилось, что 89% респондентов узнают о музыкальных фестивалях из онлайн-каналов коммуникации: от блогеров, из рекламы в интернете, соцсетей.В Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи) в среднем более половины всех посетителей VK Fest — туристы из других федеральных округов. В 2023 году в столицу специально на фестиваль приезжали 59% иногородних гостей, в Сириусе 78% посетителей — отдыхающие на курортах. Самыми популярными селебрити VK Fest опрошенные назвали Диму Масленникова, Валю Карнавал и Клаву Коку.В 2023 году VK Fest длился месяц, прошёл в пяти городах и собрал более 200 000 посетителей. Фестиваль объединил более 500 селебрити, установив рекорд России по количеству выступающих артистов. В этом году VK Fest расширяет географию: он состоится не только в Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве, но и в Уфе и Красноярске. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, vk fest, вконтакте
Россия, VK Fest, ВКонтакте
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Исследование показало, что среди посетителей музыкальных фестивалей наиболее известны VK Fest, "Нашествие" и "Дикая Мята".
Анализ независимой аудитории из разных городов страны провела исследовательская компания OMI (Online Market Intelligence).
Узнаваемость VK Fest за год выросла до 70%, по этому показателю он лидирует среди других фестивалей в России. Респонденты воспринимают его как одно из самых любимых музыкальных событий, которое особенно популярно у молодёжи.
Согласно исследованию, музыкальные фестивали входят в тройку самых популярных событий, наряду с городскими и спортивными мероприятиями. Основные посетители фестивалей — молодые люди 25–34 лет, на VK Fest средний показатель составляет 28 лет. По результатам опроса выяснилось, что 89% респондентов узнают о музыкальных фестивалях из онлайн-каналов коммуникации: от блогеров, из рекламы в интернете, соцсетей.
В Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи) в среднем более половины всех посетителей VK Fest — туристы из других федеральных округов. В 2023 году в столицу специально на фестиваль приезжали 59% иногородних гостей, в Сириусе 78% посетителей — отдыхающие на курортах. Самыми популярными селебрити VK Fest опрошенные назвали Диму Масленникова, Валю Карнавал и Клаву Коку.
В 2023 году VK Fest длился месяц, прошёл
в пяти городах и собрал более 200 000 посетителей. Фестиваль объединил более 500 селебрити, установив рекорд
России по количеству выступающих артистов. В этом году VK Fest расширяет географию: он состоится не только в Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве, но и в Уфе и Красноярске. Билеты доступны на сайте vkfest.ru
.