https://ria.ru/20240522/ukraina-1947596962.html

Политолог прокомментировала желание США разрешить Украине удары по России

Политолог прокомментировала желание США разрешить Украине удары по России - РИА Новости, 22.05.2024

Политолог прокомментировала желание США разрешить Украине удары по России

Стремление конгрессменов США авторизовать использование предоставленных Киеву вооружений для нанесения ударов вглубь территории России ведет к опасной... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:49

2024-05-22T10:49

2024-05-22T14:38

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ллойд остин

сергей лавров

владимир путин

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Стремление конгрессменов США авторизовать использование предоставленных Киеву вооружений для нанесения ударов вглубь территории России ведет к опасной эскалации, так как будут предприняты жесткие ответные меры, сказала РИА Новости политолог Эльвина Сеитова. Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, следует из письма законодателей. Таким образом, Тернер и другие конгрессмены предлагают американской администрации авторизовать использование предоставленных США вооружений для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". "Конечно, Киев и ранее лживо и преступно обстреливал иностранным оружием и Донбасс, и Крым. Но сейчас, видимо, идет речь об ударах вглубь России. Ведь уже звучат мысли якобы о том, что НПЗ и аэродромы являются "законными" военными целями. Фиксируем очевидное стремление к эскалации. Пока Пентагон и Белый дом воздерживаются от официального разрешения на подобные действия. Но с учетом падающих рейтингов Байдена, они могут решиться на отчаянные шаги. Только не стоит забывать, что и наша страна может и должна будет предпринять ответные шаги. Возможно, даже более жесткие. Поэтому Вашингтону не стоит забывать, что игра с чужими спичками может закончится пепелищем и в их доме" , - сказала Сеитова. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947574506.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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украина

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россия, украина, сша, ллойд остин, сергей лавров, владимир путин, нато, министерство обороны сша