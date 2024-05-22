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Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна

Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна - РИА Новости, 22.05.2024

Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин 23 мая в Москве проведет переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который будет находиться в России с... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:17

2024-05-22T12:17

2024-05-22T12:20

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россия

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в мире

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 мая в Москве проведет переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего мая в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

бахрейн, москва, россия, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, в мире