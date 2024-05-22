https://ria.ru/20240522/peregovory-1947621166.html
Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна
Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна - РИА Новости, 22.05.2024
Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна
Президент России Владимир Путин 23 мая в Москве проведет переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который будет находиться в России с... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:17
2024-05-22T12:17
2024-05-22T12:20
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 мая в Москве проведет переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего мая в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, москва, россия, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, в мире
Бахрейн, Москва, Россия, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, В мире
Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна
Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна, который приедет в Россию