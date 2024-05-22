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Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна - РИА Новости, 22.05.2024
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12:17 22.05.2024 (обновлено: 12:20 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/peregovory-1947621166.html
Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна
Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна - РИА Новости, 22.05.2024
Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна
Президент России Владимир Путин 23 мая в Москве проведет переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который будет находиться в России с... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:17
2024-05-22T12:20
бахрейн
москва
россия
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 мая в Москве проведет переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать третьего мая в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.
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бахрейн, москва, россия, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, в мире
Бахрейн, Москва, Россия, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, В мире
Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна

Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна, который приедет в Россию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа во время встречи
 Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 мая в Москве проведет переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего мая в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.
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