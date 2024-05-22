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Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину государством - РИА Новости, 22.05.2024
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10:19 22.05.2024 (обновлено: 10:45 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/palestina-1947588623.html
Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину государством
Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину государством - РИА Новости, 22.05.2024
Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину государством
Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции, трансляцию вел... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:19
2024-05-22T10:45
в мире
ирландия
палестина
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал Sky News.&quot;Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестину. Каждый из нас теперь предпримет все необходимые на национальном уровне шаги для приведения в действие этого решения&quot;, — добавил он.Политик выразил уверенность, что в ближайшие недели другие страны последуют этому примеру.Как уточнил премьер-министр Испании Педро Санчес, королевство официально признает Палестину в следующий вторник, 28 мая.На сайте правительства Норвегии также уточняется, что решение Осло о признании вступит в силу 28 мая.В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к "тяжелыми последствиями"."Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры", — пригрозил он.Как писала сегодня Politico, пока неясно, присоединятся ли Бельгия, Словения и Мальта к признанию палестинского государства в среду.До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран — членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.В октября 2023 года в регионе начались очередные боевые столкновения. Израиль потерял около 1,2 тысячи человек, в палестинском секторе Газа погибли более 35 тысяч человек, пострадали почти 80 тысяч.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
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в мире, ирландия, палестина
В мире, Ирландия, Палестина
Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину государством

Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством

© AFP 2024 / GABRIEL BOUYSПропалестинская акция в Мадриде
Пропалестинская акция в Мадриде - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AFP 2024 / GABRIEL BOUYS
Пропалестинская акция в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал Sky News.
«

"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестину. Каждый из нас теперь предпримет все необходимые на национальном уровне шаги для приведения в действие этого решения", — добавил он.

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Политик выразил уверенность, что в ближайшие недели другие страны последуют этому примеру.
Как уточнил премьер-министр Испании Педро Санчес, королевство официально признает Палестину в следующий вторник, 28 мая.
На сайте правительства Норвегии также уточняется, что решение Осло о признании вступит в силу 28 мая.
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В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к "тяжелыми последствиями".
«
"Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры", — пригрозил он.
Как писала сегодня Politico, пока неясно, присоединятся ли Бельгия, Словения и Мальта к признанию палестинского государства в среду.
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До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран — членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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