https://ria.ru/20240522/belgorodskaya_oblast-1947552147.html
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.05.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T01:44
2024-05-22T01:44
2024-05-22T01:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933525020_0:238:2794:1810_1920x0_80_0_0_a277992e59007806a876c5f9ae0a3794.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.37 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240521/belgorod-1947514635.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
МЧС Белгородской области сообщило об отмене опасность атаки БПЛА