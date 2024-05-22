https://ria.ru/20240522/belgorodskaya_oblast-1947552147.html

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.05.2024

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T01:44

2024-05-22T01:44

2024-05-22T01:44

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.37 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240521/belgorod-1947514635.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)