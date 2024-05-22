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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/belgorodskaya_oblast-1947552147.html
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.05.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T01:44
2024-05-22T01:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.37 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240521/belgorod-1947514635.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников

МЧС Белгородской области сообщило об отмене опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.37 мск.
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Вчера, 19:14
"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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