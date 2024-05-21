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При ударе ВСУ по Васильевке погиб человек - РИА Новости, 21.05.2024
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12:49 21.05.2024 (обновлено: 12:59 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/vasilevka-1947387977.html
При ударе ВСУ по Васильевке погиб человек
При ударе ВСУ по Васильевке погиб человек - РИА Новости, 21.05.2024
При ударе ВСУ по Васильевке погиб человек
Один человек погиб в результате удара украинских войск по городу Васильевка Запорожской области, частично разрушены четыре дома, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:49
2024-05-21T12:59
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Один человек погиб в результате удара украинских войск по городу Васильевка Запорожской области, частично разрушены четыре дома, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."ВСУ нанесли повторный удар по Васильевке сегодня ночью, от осколочного ранения погиб житель Васильевки – мужчина 1957 года рождения. Частично разрушены четыре дома и хозяйственные постройки. В ликвидации последствий задействованы службы города", - написал Балицкий.Он принес соболезнования близким и родным погибшего.При этом, по его словам, пострадавшим в результате обстрела города в понедельник оказывается медицинская помощь, шесть человек продолжают получать помощь в условиях стационара, два человека – амбулаторно."Всем пострадавшим в результате преступных действий украинской власти будет оказана помощь и поддержка", - заверил губернатор.
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
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вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область
При ударе ВСУ по Васильевке погиб человек

При ударе ВСУ по Васильевке погиб человек, разрушены четыре дома

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия обстрела Васильевки в Запорожской области
Последствия обстрела Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия обстрела Васильевки в Запорожской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Один человек погиб в результате удара украинских войск по городу Васильевка Запорожской области, частично разрушены четыре дома, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"ВСУ нанесли повторный удар по Васильевке сегодня ночью, от осколочного ранения погиб житель Васильевки – мужчина 1957 года рождения. Частично разрушены четыре дома и хозяйственные постройки. В ликвидации последствий задействованы службы города", - написал Балицкий.
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Он принес соболезнования близким и родным погибшего.
При этом, по его словам, пострадавшим в результате обстрела города в понедельник оказывается медицинская помощь, шесть человек продолжают получать помощь в условиях стационара, два человека – амбулаторно.
"Всем пострадавшим в результате преступных действий украинской власти будет оказана помощь и поддержка", - заверил губернатор.
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Вооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская область
 
 
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