https://ria.ru/20240521/tonnel-1947292982.html

Ефимов: тоннель под МКАД на южном участке МСД завершен почти на 80%

Ефимов: тоннель под МКАД на южном участке МСД завершен почти на 80% - РИА Новости, 21.05.2024

Ефимов: тоннель под МКАД на южном участке МСД завершен почти на 80%

Специалисты завершают монолитные работы при строительстве тоннеля под 32-м километром МКАД на участке Московского скоростного диаметра (МСД) – от МКАД до трассы РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:05

2024-05-21T14:05

2024-05-21T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты завершают монолитные работы при строительстве тоннеля под 32-м километром МКАД на участке Московского скоростного диаметра (МСД) – от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В настоящий момент тоннель под МКАД на южном направлении МСД готов почти на 80%. Общая строительная готовность участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе превышает 50%", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, протяженность шестиполосного тоннеля превысит 102 метра, для его возведения с учетом рамповых участков потребовалось почти девять тысяч кубических метров железобетонных конструкций. При этом площадь вентилируемого фасада составила более одной тысячи квадратных метров, добавил он.Кроме того, Ефимов отметил, что сооружение основных конструкций тоннеля осуществлялось под защитным экраном, что позволило выполнять работы без перекрытия проезжей части МКАД.Как отмечается в пресс-релизе, для защитного экрана использовали 72 трубы. С обеих сторон возвели технологические насыпи, далее смонтировали 384 буросекущие сваи, разработали стартовый и приемный котлованы, следует из сообщения.В настоящее время ведутся работы по внутреннему электроснабжению тоннеля – для этого потребуется почти два километра электрического кабеля, указывается в пресс-релизе. В нем добавляется, что безопасность движения транспорта внутри тоннеля обеспечивают системы искусственного освещения и видеонаблюдения."Для безопасной эксплуатации тоннеля предусмотрены системы вентиляции и пожаротушения в помещениях со специальным оборудованием, в системе освещения используют светодиодные светильники для повышения энергосбережения сооружения", – добавил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.В пресс-службе уточнили, что на десятом участке южного направления МСД появится более 12 километров дорог и семь крупных искусственных сооружений: четыре эстакады, два тоннеля, мост через реку Битцу. Новый дорожный каркас, от МКАД до Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, обеспечит связку МСД с Варшавским шоссе и автомагистралью М-2 "Крым". Работы по строительству и проектированию выполняет холдинг АО "Мосинжпроект".

https://ria.ru/20240520/efimov-1946814842.html

https://ria.ru/20240520/stomatologiya-1946815319.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)