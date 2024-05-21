Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: тоннель под МКАД на южном участке МСД завершен почти на 80% - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/tonnel-1947292982.html
Ефимов: тоннель под МКАД на южном участке МСД завершен почти на 80%
Ефимов: тоннель под МКАД на южном участке МСД завершен почти на 80% - РИА Новости, 21.05.2024
Ефимов: тоннель под МКАД на южном участке МСД завершен почти на 80%
Специалисты завершают монолитные работы при строительстве тоннеля под 32-м километром МКАД на участке Московского скоростного диаметра (МСД) – от МКАД до трассы РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:05
2024-05-21T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_afc5efa47fe67d83e1c03b5780c69689.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты завершают монолитные работы при строительстве тоннеля под 32-м километром МКАД на участке Московского скоростного диаметра (МСД) – от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В настоящий момент тоннель под МКАД на южном направлении МСД готов почти на 80%. Общая строительная готовность участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе превышает 50%", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, протяженность шестиполосного тоннеля превысит 102 метра, для его возведения с учетом рамповых участков потребовалось почти девять тысяч кубических метров железобетонных конструкций. При этом площадь вентилируемого фасада составила более одной тысячи квадратных метров, добавил он.Кроме того, Ефимов отметил, что сооружение основных конструкций тоннеля осуществлялось под защитным экраном, что позволило выполнять работы без перекрытия проезжей части МКАД.Как отмечается в пресс-релизе, для защитного экрана использовали 72 трубы. С обеих сторон возвели технологические насыпи, далее смонтировали 384 буросекущие сваи, разработали стартовый и приемный котлованы, следует из сообщения.В настоящее время ведутся работы по внутреннему электроснабжению тоннеля – для этого потребуется почти два километра электрического кабеля, указывается в пресс-релизе. В нем добавляется, что безопасность движения транспорта внутри тоннеля обеспечивают системы искусственного освещения и видеонаблюдения."Для безопасной эксплуатации тоннеля предусмотрены системы вентиляции и пожаротушения в помещениях со специальным оборудованием, в системе освещения используют светодиодные светильники для повышения энергосбережения сооружения", – добавил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.В пресс-службе уточнили, что на десятом участке южного направления МСД появится более 12 километров дорог и семь крупных искусственных сооружений: четыре эстакады, два тоннеля, мост через реку Битцу. Новый дорожный каркас, от МКАД до Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, обеспечит связку МСД с Варшавским шоссе и автомагистралью М-2 "Крым". Работы по строительству и проектированию выполняет холдинг АО "Мосинжпроект".
https://ria.ru/20240520/efimov-1946814842.html
https://ria.ru/20240520/stomatologiya-1946815319.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fe5fa4f35305eca30ee14806bec81c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: тоннель под МКАД на южном участке МСД завершен почти на 80%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты завершают монолитные работы при строительстве тоннеля под 32-м километром МКАД на участке Московского скоростного диаметра (МСД) – от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В настоящий момент тоннель под МКАД на южном направлении МСД готов почти на 80%. Общая строительная готовность участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе превышает 50%", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Ефимов: 440 тысяч раз москвичи обратились за услугами в земельной сфере
20 мая, 14:14
По его словам, протяженность шестиполосного тоннеля превысит 102 метра, для его возведения с учетом рамповых участков потребовалось почти девять тысяч кубических метров железобетонных конструкций. При этом площадь вентилируемого фасада составила более одной тысячи квадратных метров, добавил он.
Кроме того, Ефимов отметил, что сооружение основных конструкций тоннеля осуществлялось под защитным экраном, что позволило выполнять работы без перекрытия проезжей части МКАД.
Как отмечается в пресс-релизе, для защитного экрана использовали 72 трубы. С обеих сторон возвели технологические насыпи, далее смонтировали 384 буросекущие сваи, разработали стартовый и приемный котлованы, следует из сообщения.
В настоящее время ведутся работы по внутреннему электроснабжению тоннеля – для этого потребуется почти два километра электрического кабеля, указывается в пресс-релизе. В нем добавляется, что безопасность движения транспорта внутри тоннеля обеспечивают системы искусственного освещения и видеонаблюдения.
"Для безопасной эксплуатации тоннеля предусмотрены системы вентиляции и пожаротушения в помещениях со специальным оборудованием, в системе освещения используют светодиодные светильники для повышения энергосбережения сооружения", – добавил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
В пресс-службе уточнили, что на десятом участке южного направления МСД появится более 12 километров дорог и семь крупных искусственных сооружений: четыре эстакады, два тоннеля, мост через реку Битцу. Новый дорожный каркас, от МКАД до Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, обеспечит связку МСД с Варшавским шоссе и автомагистралью М-2 "Крым". Работы по строительству и проектированию выполняет холдинг АО "Мосинжпроект".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Ефимов: в Перове построят первую стоматологию по программе реновации
20 мая, 09:07
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала