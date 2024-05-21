https://ria.ru/20240521/odessa-1947314782.html
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 21.05.2024
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T02:45
2024-05-21T02:45
2024-05-21T02:48
специальная военная операция на украине
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геннадий труханов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.Ранее воздушную тревогу объявили в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях Украины."В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал мэр в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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одесса, россия, полтавская область, дмитрий песков, геннадий труханов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины, В мире
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги