https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947429304.html

Путин назвал Калмыкию интересной и красивой

Путин назвал Калмыкию интересной и красивой - РИА Новости, 21.05.2024

Путин назвал Калмыкию интересной и красивой

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым обратил внимание на то, что в регионе впервые в России в обязательную школьную... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:55

2024-05-21T14:55

2024-05-21T15:03

общество

россия

европа

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым обратил внимание на то, что в регионе впервые в России в обязательную школьную программу включены шахматы, назвал республику интересной и красивой. "Республика Калмыкия. Называют еще краем тюльпанов, да? Край тюльпанов. Самая большая в Европе статуя Будды. И впервые в России в обязательную школьную программу включены шахматы. Интересная очень республика, красивая", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240521/opustynivanie-1947428322.html

россия

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Варвара Скокшина

общество, россия, европа, владимир путин