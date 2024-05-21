https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947429304.html
Путин назвал Калмыкию интересной и красивой
Путин назвал Калмыкию интересной и красивой - РИА Новости, 21.05.2024
Путин назвал Калмыкию интересной и красивой
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым обратил внимание на то, что в регионе впервые в России в обязательную школьную... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:55
2024-05-21T14:55
2024-05-21T15:03
общество
россия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым обратил внимание на то, что в регионе впервые в России в обязательную школьную программу включены шахматы, назвал республику интересной и красивой. "Республика Калмыкия. Называют еще краем тюльпанов, да? Край тюльпанов. Самая большая в Европе статуя Будды. И впервые в России в обязательную школьную программу включены шахматы. Интересная очень республика, красивая", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240521/opustynivanie-1947428322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, европа, владимир путин
Общество, Россия, Европа, Владимир Путин
Путин назвал Калмыкию интересной и красивой
Путин на встрече с Хасиковым назвал Калмыкию интересной и красивой