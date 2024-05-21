https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947427398.html

Путин оценил экономические показатели Калмыкии

Путин оценил экономические показатели Калмыкии - РИА Новости, 21.05.2024

Путин оценил экономические показатели Калмыкии

Президент России Владимир Путин отметил хорошие тенденции в экономических показателях Калмыкии во время встречи с главой региона Бату Хасиковым. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:49

2024-05-21T14:49

2024-05-21T14:59

экономика

республика калмыкия

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие тенденции в экономических показателях Калмыкии во время встречи с главой региона Бату Хасиковым."Что касается в целом ситуации, смотрите, у вас и ВРП подрастает, и сельхозпроизводство восстановилось, начало расти тоже, и промышленное производство начало расти. В целом тенденция хорошая", - сказал Путин на встрече в Кремле.

https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947429304.html

республика калмыкия

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Варвара Скокшина

экономика, республика калмыкия, владимир путин