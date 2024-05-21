https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947427398.html
Путин оценил экономические показатели Калмыкии
Путин оценил экономические показатели Калмыкии - РИА Новости, 21.05.2024
Путин оценил экономические показатели Калмыкии
Президент России Владимир Путин отметил хорошие тенденции в экономических показателях Калмыкии во время встречи с главой региона Бату Хасиковым. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:49
2024-05-21T14:49
2024-05-21T14:59
экономика
республика калмыкия
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие тенденции в экономических показателях Калмыкии во время встречи с главой региона Бату Хасиковым."Что касается в целом ситуации, смотрите, у вас и ВРП подрастает, и сельхозпроизводство восстановилось, начало расти тоже, и промышленное производство начало расти. В целом тенденция хорошая", - сказал Путин на встрече в Кремле.
https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947429304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика калмыкия, владимир путин
Экономика, Республика Калмыкия, Владимир Путин
Путин оценил экономические показатели Калмыкии
Путин заявил о хорошей тенденции в экономических показателях Калмыкии