https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947425251.html

Глава Калмыкии пригласил Путина на буддистский форум

Глава Калмыкии пригласил Путина на буддистский форум - РИА Новости, 21.05.2024

Глава Калмыкии пригласил Путина на буддистский форум

Глава Калмыкии Бату Хасиков во время встречи в Кремле пригласил президента Владимира Путина на буддистский форум в Калмыкию в 2025 году. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:46

2024-05-21T14:46

2024-05-21T14:50

религия

владимир путин

бату хасиков

политика

республика калмыкия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков во время встречи в Кремле пригласил президента Владимира Путина на буддистский форум в Калмыкию в 2025 году. Второй Международный буддийский форум проходил в этом году в Бурятии, следующие - в Калмыкии и Туве. По словам Хасикова, форум пройдет в 2025 году в сентябре. "Хотел бы вас на этот форум пригласить", - сказал Хасиков.

https://ria.ru/20240210/pozdravlenie-1926542074.html

республика калмыкия

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Кирилл Волков

владимир путин, бату хасиков, политика, республика калмыкия