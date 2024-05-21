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Глава Калмыкии пригласил Путина на буддистский форум - РИА Новости, 21.05.2024
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Религия
 
14:46 21.05.2024 (обновлено: 14:50 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947425251.html
Глава Калмыкии пригласил Путина на буддистский форум
Глава Калмыкии пригласил Путина на буддистский форум - РИА Новости, 21.05.2024
Глава Калмыкии пригласил Путина на буддистский форум
Глава Калмыкии Бату Хасиков во время встречи в Кремле пригласил президента Владимира Путина на буддистский форум в Калмыкию в 2025 году. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:46
2024-05-21T14:50
религия
владимир путин
бату хасиков
политика
республика калмыкия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков во время встречи в Кремле пригласил президента Владимира Путина на буддистский форум в Калмыкию в 2025 году. Второй Международный буддийский форум проходил в этом году в Бурятии, следующие - в Калмыкии и Туве. По словам Хасикова, форум пройдет в 2025 году в сентябре. "Хотел бы вас на этот форум пригласить", - сказал Хасиков.
https://ria.ru/20240210/pozdravlenie-1926542074.html
республика калмыкия
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владимир путин, бату хасиков, политика, республика калмыкия
Религия, Владимир Путин, Бату Хасиков, Политика, Республика Калмыкия
Глава Калмыкии пригласил Путина на буддистский форум

Хасиков пригласил Путина в Калмыкию на буддистский форум в сентябре 2025 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи. 21 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи. 21 мая 2024
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков во время встречи в Кремле пригласил президента Владимира Путина на буддистский форум в Калмыкию в 2025 году.
Второй Международный буддийский форум проходил в этом году в Бурятии, следующие - в Калмыкии и Туве.
По словам Хасикова, форум пройдет в 2025 году в сентябре. "Хотел бы вас на этот форум пригласить", - сказал Хасиков.
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РелигияВладимир ПутинБату ХасиковПолитикаРеспублика Калмыкия
 
 
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