https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947425251.html
Глава Калмыкии пригласил Путина на буддистский форум
Глава Калмыкии пригласил Путина на буддистский форум - РИА Новости, 21.05.2024
Глава Калмыкии пригласил Путина на буддистский форум
Глава Калмыкии Бату Хасиков во время встречи в Кремле пригласил президента Владимира Путина на буддистский форум в Калмыкию в 2025 году. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:46
2024-05-21T14:46
2024-05-21T14:50
религия
владимир путин
бату хасиков
политика
республика калмыкия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков во время встречи в Кремле пригласил президента Владимира Путина на буддистский форум в Калмыкию в 2025 году. Второй Международный буддийский форум проходил в этом году в Бурятии, следующие - в Калмыкии и Туве. По словам Хасикова, форум пройдет в 2025 году в сентябре. "Хотел бы вас на этот форум пригласить", - сказал Хасиков.
https://ria.ru/20240210/pozdravlenie-1926542074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, бату хасиков, политика, республика калмыкия
Религия, Владимир Путин, Бату Хасиков, Политика, Республика Калмыкия
Глава Калмыкии пригласил Путина на буддистский форум
Хасиков пригласил Путина в Калмыкию на буддистский форум в сентябре 2025 года