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В Севастополе мужчина осквернил инсталляцию ко Дню Победы
В Севастополе мужчина осквернил инсталляцию ко Дню Победы - РИА Новости, 21.05.2024
В Севастополе мужчина осквернил инсталляцию ко Дню Победы
В центре Севастополя мужчина осквернил инсталляцию ко Дню Победы, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:39
2024-05-21T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. В центре Севастополя мужчина осквернил инсталляцию ко Дню Победы, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждают его авторы, нетрезвый мужчина помочился, спрятавшись за инсталляцию ко Дню Победы в центре Севастополя. "В ходе мониторинга Telegram-каналов выявлено видео, на котором молодой человек оскверняет инсталляцию ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, установленной на площади Ушакова", - говорится в сообщении. Руководитель крымского управления СК РФ Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ "Осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Следователи устанавливают обстоятельства и лицо, совершившее преступление.
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россия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
В Севастополе мужчина осквернил инсталляцию ко Дню Победы
В центре Севастополя мужчина осквернил инсталляцию ко Дню Победы