https://ria.ru/20240521/aktivy-1947333383.html

СМИ: Германия готова поддержать план США по российским активам

СМИ: Германия готова поддержать план США по российским активам - РИА Новости, 21.05.2024

СМИ: Германия готова поддержать план США по российским активам

Берлин готов поддержать план Вашингтона по использованию доходов от замороженных российских активов на помощь Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:12

2024-05-21T09:12

2024-05-21T11:09

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дональд трамп

сергей лавров

евросоюз

g7

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Берлин готов поддержать план Вашингтона по использованию доходов от замороженных российских активов на помощь Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Немецкие чиновники готовы поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов <...> для подкрепления <...> помощи Украине", — говорится в сообщении.Как писала Financial Times со ссылкой на западных чиновников, США пытаются убедить страны G7 выдать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от заблокированных российских активов. Причем в Вашингтоне хотят сделать это до возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа.По данным источников Bloomberg, эту идею положительно восприняли в Европе. В то же время, в Берлине уверены, что стороны не смогут окончательно договориться об использовании доходов до саммита G7, который пройдет 13-15 июня. Соответственно, идея не начнет реализовываться до следующего года.Администрация США заявляла о планах согласовать на июньской встрече лидеров Большой семерки в Италии общий подход к использованию суверенных российских активов.Как заявили РИА Новости в Госдепе 16 мая, Вашингтон не готов говорить о конкретных сроках и продолжает консультации с партнерами.Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак ответила на вопрос РИА Новости, что планы Запада использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему.

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https://ria.ru/20240520/oruzhie-1947283198.html

https://ria.ru/20240517/aktivy-1946781611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, европа, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире