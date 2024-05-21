https://ria.ru/20240521/aktivy-1947333383.html
СМИ: Германия готова поддержать план США по российским активам
СМИ: Германия готова поддержать план США по российским активам - РИА Новости, 21.05.2024
СМИ: Германия готова поддержать план США по российским активам
Берлин готов поддержать план Вашингтона по использованию доходов от замороженных российских активов на помощь Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:12
2024-05-21T09:12
2024-05-21T11:09
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Берлин готов поддержать план Вашингтона по использованию доходов от замороженных российских активов на помощь Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Немецкие чиновники готовы поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов <...> для подкрепления <...> помощи Украине", — говорится в сообщении.Как писала Financial Times со ссылкой на западных чиновников, США пытаются убедить страны G7 выдать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от заблокированных российских активов. Причем в Вашингтоне хотят сделать это до возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа.По данным источников Bloomberg, эту идею положительно восприняли в Европе. В то же время, в Берлине уверены, что стороны не смогут окончательно договориться об использовании доходов до саммита G7, который пройдет 13-15 июня. Соответственно, идея не начнет реализовываться до следующего года.Администрация США заявляла о планах согласовать на июньской встрече лидеров Большой семерки в Италии общий подход к использованию суверенных российских активов.Как заявили РИА Новости в Госдепе 16 мая, Вашингтон не готов говорить о конкретных сроках и продолжает консультации с партнерами.Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак ответила на вопрос РИА Новости, что планы Запада использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: Германия готова поддержать план США по российским активам
Bloomberg: Германия готова поддержать план США по доходам от российских активов