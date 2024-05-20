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Цена на золото на бирже обновила исторический рекорд - РИА Новости, 20.05.2024
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09:08 20.05.2024 (обновлено: 12:11 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/zoloto-1947099071.html
Цена на золото на бирже обновила исторический рекорд
Цена на золото на бирже обновила исторический рекорд - РИА Новости, 20.05.2024
Цена на золото на бирже обновила исторический рекорд
Стоимость золота растет на полтора процента, обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:08
2024-05-20T12:11
экономика
золото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Стоимость золота растет на полтора процента, обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9:02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,2 доллара, или на 1,46%, до 2452,6 доллара за тройскую унцию, июльского фьючерса на серебро — на 3,5%, до 32,352 доллара за унцию. Стоимость золота продолжает поддерживаться ожиданиями того, что ФРС США может осенью снизить ключевую ставку. По данным CME Group, около 65% инвесторов ожидают снижения учетной ставки регулятором в сентябре. Традиционно ослабление монетарной политики ФРС сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота.Инвесторы также ожидают в среду публикацию протокола майского заседания Федрезерва. В документе могут содержаться подсказки о возможных планах регулятора по срокам снижения учетной ставки.В то же время инвесторы следят за событиями в Иране. В понедельник агентство Mehr сообщило, что президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Традиционно золото выступает как актив-убежище, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности.
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экономика, золото
Экономика, Золото
Цена на золото на бирже обновила исторический рекорд

Цена золота обновила исторический рекорд на уровне 2452,6 доллара за унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова Красцветмет в Красноярске - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова "Красцветмет" в Красноярске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Стоимость золота растет на полтора процента, обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9:02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,2 доллара, или на 1,46%, до 2452,6 доллара за тройскую унцию, июльского фьючерса на серебро — на 3,5%, до 32,352 доллара за унцию.
Стоимость золота продолжает поддерживаться ожиданиями того, что ФРС США может осенью снизить ключевую ставку. По данным CME Group, около 65% инвесторов ожидают снижения учетной ставки регулятором в сентябре. Традиционно ослабление монетарной политики ФРС сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота.
Инвесторы также ожидают в среду публикацию протокола майского заседания Федрезерва. В документе могут содержаться подсказки о возможных планах регулятора по срокам снижения учетной ставки.
В то же время инвесторы следят за событиями в Иране. В понедельник агентство Mehr сообщило, что президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. Традиционно золото выступает как актив-убежище, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности.
Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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