https://ria.ru/20240520/yarmarka-festival-1947305451.html

В Краснодаре впервые проведут ярмарку-фестиваль для самозанятых

В Краснодаре впервые проведут ярмарку-фестиваль для самозанятых - РИА Новости, 20.05.2024

В Краснодаре впервые проведут ярмарку-фестиваль для самозанятых

Власти Кубани 15 июня впервые проведут ярмарку-фестиваль для самозанятых "Двигай дело", в рамках мероприятия в Краснодаре организуют бесплатные тренинги,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T23:26

2024-05-20T23:26

2024-05-20T23:26

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Власти Кубани 15 июня впервые проведут ярмарку-фестиваль для самозанятых "Двигай дело", в рамках мероприятия в Краснодаре организуют бесплатные тренинги, семинары и мастер-классы, сообщил журналистам руководитель краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев. "Такую ярмарку-фестиваль мы проводим впервые. "Двигай дело" объединит на одной площадке самозанятых, их клиентов и представителей инфраструктуры господдержки малого и среднего бизнеса. Это даст возможность тем, кто работает на себя, сделать рекламу, наладить связи и найти новых клиентов, а также получить поддержку и задать вопросы представителям власти", – передает пресс-служба краевой администрации слова Воробьева. Мероприятие организуют 15 июня на площадке торгового квартала "Центр Города". Свои товары выставят более 30 самозанятых жителей региона. Центр "Мой бизнес" предоставит бесплатные торговые места на главной аллее, организует деловую программу - тренинги, семинары и мастер-классы, добавляют власти. Отмечается, что самозанятые узнают на фестивале о мерах господдержки, научатся снимать качественный контент. Кроме того, они узнают, как использовать нейросети в бизнесе и как определять востребованную для покупателей продукцию, а также смогут найти партнеров для реализации идей. Участие в мероприятии бесплатное. По данным администрации Кубани, все желающие смогут посетить мастер-классы. В рамках культурной программы запланированы интерактивы и барабанное шоу, выступление музыкальных коллективов и аниматоров. Хедлайнером фестиваля станет Краснодарский музыкант PLC.

https://ria.ru/20240520/tekhnologii-1947305085.html

https://ria.ru/20240517/krasnodar-1946787411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодар, краснодарский край, экономика