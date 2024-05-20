Эксперт назвал возможные причины крушения вертолета Раиси
Эксперт: вертолет Раиси мог упасть из-за неисправности или человеческого фактора
© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustВертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, могла произойти по причине технической неисправности или человеческого фактора, сообщил РИА Новости авиаэксперт Владимир Шабрин.
"Два из трех вертолетов долетели, значит, можно было долететь. На видео — горная местность, плюс говорили про туман. Так что, возможно, (причина крушения. — Прим. ред.) — человеческий фактор или техническая неисправность", — сказал собеседник агентства.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.