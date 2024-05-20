https://ria.ru/20240520/ucheniya-1947165988.html

В Кремле рассказали, когда пройдут учения по применению ядерного оружия

В Кремле рассказали, когда пройдут учения по применению ядерного оружия - РИА Новости, 20.05.2024

В Кремле рассказали, когда пройдут учения по применению ядерного оружия

Военные учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия будут проведены в соответствующие сроки, о точных датах проведения нужно уточнять в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:29

2024-05-20T12:29

2024-05-20T15:03

безопасность

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военные учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия будут проведены в соответствующие сроки, о точных датах проведения нужно уточнять в Минобороны РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это вопрос к военному ведомству, именно они есть, действительно, в поручении верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о датах проведения учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240506/minoborony-1944066539.html

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безопасность, россия, дмитрий песков