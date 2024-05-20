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В Кремле рассказали, когда пройдут учения по применению ядерного оружия - РИА Новости, 20.05.2024
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12:29 20.05.2024 (обновлено: 15:03 20.05.2024) дополняется ...
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В Кремле рассказали, когда пройдут учения по применению ядерного оружия
В Кремле рассказали, когда пройдут учения по применению ядерного оружия - РИА Новости, 20.05.2024
В Кремле рассказали, когда пройдут учения по применению ядерного оружия
Военные учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия будут проведены в соответствующие сроки, о точных датах проведения нужно уточнять в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:29
2024-05-20T15:03
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военные учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия будут проведены в соответствующие сроки, о точных датах проведения нужно уточнять в Минобороны РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это вопрос к военному ведомству, именно они есть, действительно, в поручении верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о датах проведения учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.
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безопасность, россия, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, когда пройдут учения по применению ядерного оружия

Песков: учения по применению нестратегического ядерного оружия пройдут в сроки

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военные учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия будут проведены в соответствующие сроки, о точных датах проведения нужно уточнять в Минобороны РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос к военному ведомству, именно они есть, действительно, в поручении верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о датах проведения учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.
Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
ВС России проведут учения по подготовке и применению нестратегического ЯО
6 мая, 10:04
 
БезопасностьРоссияДмитрий Песков
 
 
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