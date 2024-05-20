https://ria.ru/20240520/raisi-1947172237.html

Кадыров выразил соболезнования из-за гибели президента Ирана

Кадыров выразил соболезнования из-за гибели президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

Кадыров выразил соболезнования из-за гибели президента Ирана

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что глубоко опечален гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и от имени чеченского народа выразил... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:56

2024-05-20T12:56

2024-05-20T12:56

в мире

иран

рамзан кадыров

ибрахим раиси

хосейн амир абдоллахиан

россия

чеченская республика (чечня)

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что глубоко опечален гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и от имени чеченского народа выразил искренние соболезнования семье, родным и близким погибших в авиакатастрофе. "По воле Всевышнего Аллаха ушёл в Праведный мир Президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси. Мы глубоко опечалены вестью о трагической кончине этого видного политического деятеля. Ибрахима Раиси знали и уважали во всем мусульманском мире. Благодаря его усилиям укреплялись и получили новый виток развития дружеские и деловые отношения между Российской Федерацией и Республикой Иран. Несомненно, его уход – невосполнимая утрата для всех нас", - написал глава Чечни. Кадыров от имени чеченского народа и от себя лично выразил соболезнования семье, родным и близким Раиси, а также семьям погибших в авиакатастрофе и всему иранскому народу. "Молим Всевышнего, чтобы Он простил его, принял благие деяния и сделал из числа обитателей вечного рая!" - заключил руководитель российского региона. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Похороны Раиси и других погибших при крушении вертолета пройдут 21 мая в Тебризе. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947133126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, рамзан кадыров, ибрахим раиси, хосейн амир абдоллахиан, россия, чеченская республика (чечня), крушение вертолета президента ирана