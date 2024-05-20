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Житель Москвы получил семнадцать лет колонии за стрельбу по полицейским - РИА Новости, 20.05.2024
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15:06 20.05.2024 (обновлено: 15:07 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947210706.html
Житель Москвы получил семнадцать лет колонии за стрельбу по полицейским
Житель Москвы получил семнадцать лет колонии за стрельбу по полицейским - РИА Новости, 20.05.2024
Житель Москвы получил семнадцать лет колонии за стрельбу по полицейским
Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, который из окна квартиры открыл стрельбу по припаркованным у дома машинам и прибывшим на шум... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:06
2024-05-20T15:07
происшествия
жилье
россия
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, который из окна квартиры открыл стрельбу по припаркованным у дома машинам и прибывшим на шум полицейским, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Карима Факира Мухамада Гулом Мухамада виновным и назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием первых двух лет наказания в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - сказали в суде. По версии следствия, осужденный напился, взял оружие и "беспорядочно и беспричинно" произвел из окон квартиры и лестничной площадки дома на Ярцевской улице "не менее 27 выстрелов по транспортным средствам, припаркованным на прилегающей к многоквартирному жилому дому территории". Кроме того, он выстрелил в патрульный автомобиль и сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся его урезонить. Один из полицейских был ранен и позднее госпитализирован, второй сотрудник открыл ответный огонь из табельного оружия, добавили в столичном главке СК РФ. Суд признал его виновным по трем статьям УК РФ "Хулиганство", "Умышленное повреждение чужого имущества", "Неправомерное завладение автомобилем", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947182275.html
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происшествия, жилье, россия, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Москвы получил семнадцать лет колонии за стрельбу по полицейским

Мосгорсуд приговорил мужчину к 17 годам колонии за стрельбу по полицейским

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, который из окна квартиры открыл стрельбу по припаркованным у дома машинам и прибывшим на шум полицейским, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Карима Факира Мухамада Гулом Мухамада виновным и назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием первых двух лет наказания в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - сказали в суде.
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По версии следствия, осужденный напился, взял оружие и "беспорядочно и беспричинно" произвел из окон квартиры и лестничной площадки дома на Ярцевской улице "не менее 27 выстрелов по транспортным средствам, припаркованным на прилегающей к многоквартирному жилому дому территории". Кроме того, он выстрелил в патрульный автомобиль и сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся его урезонить.
Один из полицейских был ранен и позднее госпитализирован, второй сотрудник открыл ответный огонь из табельного оружия, добавили в столичном главке СК РФ.
Суд признал его виновным по трем статьям УК РФ "Хулиганство", "Умышленное повреждение чужого имущества", "Неправомерное завладение автомобилем", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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