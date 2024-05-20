https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947210706.html

Житель Москвы получил семнадцать лет колонии за стрельбу по полицейским

Житель Москвы получил семнадцать лет колонии за стрельбу по полицейским - РИА Новости, 20.05.2024

Житель Москвы получил семнадцать лет колонии за стрельбу по полицейским

Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, который из окна квартиры открыл стрельбу по припаркованным у дома машинам и прибывшим на шум... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:06

2024-05-20T15:06

2024-05-20T15:07

происшествия

жилье

россия

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, который из окна квартиры открыл стрельбу по припаркованным у дома машинам и прибывшим на шум полицейским, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Карима Факира Мухамада Гулом Мухамада виновным и назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием первых двух лет наказания в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - сказали в суде. По версии следствия, осужденный напился, взял оружие и "беспорядочно и беспричинно" произвел из окон квартиры и лестничной площадки дома на Ярцевской улице "не менее 27 выстрелов по транспортным средствам, припаркованным на прилегающей к многоквартирному жилому дому территории". Кроме того, он выстрелил в патрульный автомобиль и сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся его урезонить. Один из полицейских был ранен и позднее госпитализирован, второй сотрудник открыл ответный огонь из табельного оружия, добавили в столичном главке СК РФ. Суд признал его виновным по трем статьям УК РФ "Хулиганство", "Умышленное повреждение чужого имущества", "Неправомерное завладение автомобилем", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947182275.html

https://ria.ru/20240415/strelba-1940068921.html

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происшествия, жилье, россия, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)