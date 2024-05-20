https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947182275.html
Экипаж самолета, наехавшего на техника, отстранили от работы
Экипаж самолета, наехавшего на техника, отстранили от работы - РИА Новости, 20.05.2024
Экипаж самолета, наехавшего на техника, отстранили от работы
Экипаж самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", наехавшего на техника в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", отстранили от работы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:28
2024-05-20T13:28
2024-05-20T13:28
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Экипаж самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", наехавшего на техника в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", отстранили от работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Да, отстранили, это стандартная процедура при проведении расследования авиационного инцидента", – сказала собеседница агентства. В воскресенье Уральская транспортная прокуратура информировала, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетающий из Екатеринбурга в Бишкек, во время руления наехал на техника по выпуску воздушного судна. Мужчина с травмой ноги госпитализирован в больницу, была организована проверка. Как уточняли РИА Новости в пресс-службе "Кольцово", пострадавшим является сотрудник "Уральских авиалиний".
https://ria.ru/20240519/samolet-1947051802.html
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происшествия, екатеринбург, бишкек, уральские авиалинии
Происшествия, Екатеринбург, Бишкек, Уральские авиалинии
Экипаж самолета, наехавшего на техника, отстранили от работы
Экипаж наехавшего на техника самолета "Уральских авиалиний" отстранили от работы