https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947182275.html

Экипаж самолета, наехавшего на техника, отстранили от работы

Экипаж самолета, наехавшего на техника, отстранили от работы - РИА Новости, 20.05.2024

Экипаж самолета, наехавшего на техника, отстранили от работы

Экипаж самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", наехавшего на техника в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", отстранили от работы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:28

2024-05-20T13:28

2024-05-20T13:28

происшествия

екатеринбург

бишкек

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Экипаж самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", наехавшего на техника в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", отстранили от работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Да, отстранили, это стандартная процедура при проведении расследования авиационного инцидента", – сказала собеседница агентства. В воскресенье Уральская транспортная прокуратура информировала, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетающий из Екатеринбурга в Бишкек, во время руления наехал на техника по выпуску воздушного судна. Мужчина с травмой ноги госпитализирован в больницу, была организована проверка. Как уточняли РИА Новости в пресс-службе "Кольцово", пострадавшим является сотрудник "Уральских авиалиний".

https://ria.ru/20240519/samolet-1947051802.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, бишкек, уральские авиалинии