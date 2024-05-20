https://ria.ru/20240520/pogoda-1947095563.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:30
2024-05-20T08:30
2024-05-20T08:30
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московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в понедельник погоду в Москве будет формировать уходящий на юг антициклон. "Ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на крайнем севере области во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Днем в Москве максимальная температура воздуха плюс 23 - плюс 25 градусов, на территории Подмосковья плюс 21 - плюс 26 градусов", - сказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20240519/pogoda-1947008370.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается погода без осадков и до 25 градусов тепла