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Житель Кирова ранил прохожего отверткой
Житель Кирова ранил прохожего отверткой - РИА Новости, 20.05.2024
Житель Кирова ранил прохожего отверткой
Житель Кирова несколько раз ударил прохожего отверткой, мужчина в больнице, нападавший задержан, сообщает МВД по региону. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:15
2024-05-20T15:15
2024-05-20T15:15
происшествия
россия
киров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Житель Кирова несколько раз ударил прохожего отверткой, мужчина в больнице, нападавший задержан, сообщает МВД по региону. Информация о том, что на улице Ленина обнаружен мужчина с ранениями, поступила в полицию от прохожих. "Как выяснилось, на остановке общественного транспорта у потерпевшего произошел конфликт с неизвестным мужчиной, в ходе которого ему были нанесены множественные удары отверткой. После чего нападавший скрылся. Медицинские работники диагностировали у потерпевшего колото-резаные и проникающие ранения", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции задержали подозреваемого – им оказался 39-летний кировчанин, который вез рассаду на дачу. Орудие преступления у него изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240126/metro-1923585718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, киров, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Киров, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Кирова ранил прохожего отверткой
В Кирове задержали мужчину, несколько раз ударившего прохожего отверткой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Житель Кирова несколько раз ударил прохожего отверткой, мужчина в больнице, нападавший задержан, сообщает МВД по региону.
Информация о том, что на улице Ленина обнаружен мужчина с ранениями, поступила в полицию от прохожих.
"Как выяснилось, на остановке общественного транспорта у потерпевшего произошел конфликт с неизвестным мужчиной, в ходе которого ему были нанесены множественные удары отверткой. После чего нападавший скрылся. Медицинские работники диагностировали у потерпевшего колото-резаные и проникающие ранения", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого – им оказался 39-летний кировчанин, который вез рассаду на дачу. Орудие преступления у него изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.