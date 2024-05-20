Отношения России и Ирана будут только крепнуть, считают в Совфеде
Сенатор Цеков: отношения России и Ирана будут только крепнуть и развиваться
© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что взаимоотношения России и Ирана будут только крепнуть и развиваться, так как их основа закладывалась долгие годы.
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"Трагедия в Иране не отразится на взаимоотношениях наших стран. Отношения между Россией и Ираном формировались и закладывались долгие годы, при разных руководителях Ирана, но при одном верховном и духовном лидере Али Хаменеи. Уверен, что дружеские отношения между нашими странами будут сохраняться, крепнуть и развиваться", - сказал Цеков РИА Новости.
При этом, по его мнению, обстановка на Ближнем Востоке будет оставаться сложной и во многом в дальнейшем зависеть от результатов расследования трагедии с крушением вертолета, в котором погиб президент Ирана.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
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