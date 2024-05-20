https://ria.ru/20240520/otnosheniya-1947195060.html

Отношения России и Ирана будут только крепнуть, считают в Совфеде

Отношения России и Ирана будут только крепнуть, считают в Совфеде - РИА Новости, 20.05.2024

Отношения России и Ирана будут только крепнуть, считают в Совфеде

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что взаимоотношения России и Ирана будут только крепнуть и развиваться, РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:08

2024-05-20T14:08

2024-05-20T14:08

иран

ближний восток

азербайджан

сергей цеков

али хаменеи

хосейн амир абдоллахиан

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что взаимоотношения России и Ирана будут только крепнуть и развиваться, так как их основа закладывалась долгие годы. "Трагедия в Иране не отразится на взаимоотношениях наших стран. Отношения между Россией и Ираном формировались и закладывались долгие годы, при разных руководителях Ирана, но при одном верховном и духовном лидере Али Хаменеи. Уверен, что дружеские отношения между нашими странами будут сохраняться, крепнуть и развиваться", - сказал Цеков РИА Новости. При этом, по его мнению, обстановка на Ближнем Востоке будет оставаться сложной и во многом в дальнейшем зависеть от результатов расследования трагедии с крушением вертолета, в котором погиб президент Ирана. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947110964.html

иран

ближний восток

азербайджан

россия

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иран, ближний восток, азербайджан, сергей цеков, али хаменеи, хосейн амир абдоллахиан, россия