https://ria.ru/20240520/opasnost-1947213427.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:16
2024-05-20T15:16
2024-05-20T15:16
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении. Также мэрия добавила, что ракетная опасность объявлена в Шебекинском городском округе и городе Шебекино.
https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html
белгород
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском и Шебекинском районах объявили ракетную опасность