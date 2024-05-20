https://ria.ru/20240520/netanyakhu-1947283043.html

Нетаньяху отреагировал на решение прокурора МУС

Нетаньяху отреагировал на решение прокурора МУС - РИА Новости, 20.05.2024

Нетаньяху отреагировал на решение прокурора МУС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг и назвал проявлением "нового антисемитизма" решение главного прокурора Международного уголовного суда... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:00

2024-05-20T20:00

2024-05-20T20:28

в мире

международный уголовный суд

израиль

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рафах (провинция)

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хамас

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг и назвал проявлением "нового антисемитизма" решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге добиваться ордеров на арест премьера и министра обороны еврейского государства из-за предполагаемых преступлений против человечности в секторе Газа.По словам Нетаньяху, "абсурдное и ложное" решение прокурора суда в Гааге направлено не только против премьер-министра Израиля и министра обороны, оно направлено против всего Государства Израиль."Как премьер-министр Израиля, я с отвращением отвергаю сравнение демократического Израиля ... с убийцами ХАМАС, сделанное прокурором ... Именно так выглядит новый антисемитизм, который переместился из университетских кампусов на Западе в гаагский суд", - заявил премьер в видеообращении к нации.Нетаньяху вновь подчеркнул, что никакое решение любого международного форума или гаагского суда не помешает Израилю осуществлять право на самооборону и добиться полной победы над палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.Нетаньяху назвал "дерзостью" решение прокурора МУС поместить на одну скамью израильских лидеров и "подлых убийц" из ХАМАС.Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240520/mus-1947242710.html

https://ria.ru/20240517/ssha-1946559765.html

https://ria.ru/20240520/konflikt-1915630213.html

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в мире, международный уголовный суд, израиль, гаага, рафах (провинция), исмаил хания, хамас, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году