https://ria.ru/20240520/netanyakhu-1947241780.html

Президент Израиля ответил на решение МУС арестовать Нетаньяху

Президент Израиля ответил на решение МУС арестовать Нетаньяху - РИА Новости, 20.05.2024

Президент Израиля ответил на решение МУС арестовать Нетаньяху

Возможная выдача Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта из-за... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:48

2024-05-20T16:48

2024-05-20T17:17

израиль

в мире

международный уголовный суд

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

гаага

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

ицхак герцог

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842316597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b094d11a4425f274c756664f4c5434cf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Возможная выдача Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта из-за действий Израиля в секторе Газа поставит международную судебную систему под угрозу краха, лидеры свободного мира должны осудить это, заявил президент Израиля Ицхак Герцог."Заявление прокурора МУС является более чем возмутительным и показывает, до какой степени международная судебная система находится перед угрозой краха ... Мы ожидаем, что все лидеры свободного мира прямо осудят этот шаг и решительно отвергнут его", - заявил Герцог, слова которого распространила пресс-служба его офиса.По словам президента, попытка прокурора МУС поставить в один ряд "демократически избранное правительство Израиля" и "жестоких террористов" является возмутительной и не может быть принята никем.Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240520/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240520/mus-1947242710.html

https://ria.ru/20240520/arest-1947235322.html

израиль

гаага

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, гаага, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, ицхак герцог, исмаил хания, хамас