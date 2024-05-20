https://ria.ru/20240520/mini-auktsiony--1947048303.html

Мария Багреева: мини-аукционы сэкономили заказчикам Москвы 1,7 млрд рублей

Мария Багреева: мини-аукционы сэкономили заказчикам Москвы 1,7 млрд рублей - РИА Новости, 20.05.2024

Мария Багреева: мини-аукционы сэкономили заказчикам Москвы 1,7 млрд рублей

Государственные и муниципальные заказчики сэкономили 1,7 миллиарда рублей благодаря котировочным сессиям на столичном портале поставщиков в первом квартале 2024 РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:20

2024-05-20T09:20

2024-05-20T09:20

мария багреева

москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Государственные и муниципальные заказчики сэкономили 1,7 миллиарда рублей благодаря котировочным сессиям на столичном портале поставщиков в первом квартале 2024 года, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."В первом квартале Москва опубликовала 47,9 тысячи мини-аукционов. За счет снижения начальной цены контракта удалось сэкономить 1,7 миллиарда рублей – это почти на 15% больше показателей прошлого года", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Она отметила, что котировочные сессии являются эффективным механизмом для проведения оперативных закупок малого объема: бизнес получает быстрый доступ к госзакупкам, расширяя свои рынки сбыта, а город в условиях растущей конкуренции определяет лучшие по цене и качеству предложения, что позволяет сэкономить бюджетные средства.В свою очередь, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что портал поставщиков помогает предпринимателям находить надежных заказчиков, а последним – добросовестных поставщиков. "Сейчас их работает более 330 тысяч со всей страны, 90% из которых – представители малого и среднего бизнеса. Благоприятно на их работу влияет и непрерывное развитие функциональных возможностей сайта", - уточнил он.Кроме того, Пуртов обратил внимание, что в 2023 году для московских заказчиков был увеличен предельный размер закупок, проводимых с помощью котировочных сессий. По его словам, заказчики получили возможность приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию, планировать закупки в более долгосрочной перспективе, тогда как поставщики обрели больше возможностей работать напрямую с городом, обеспечивая себе стабильную прибыль и спрос на продукцию.В пресс-релизе уточняется, что ранее лимит закупок составлял 600 тысяч рублей, а сейчас город может приобретать через мини-аукционы товары на сумму до пяти миллионов рублей, а работы и услуги – до трех миллионов.Портал поставщиков появился в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на нем работают заказчики из 40 регионов России и поставщики со всей страны. Каталог продукции насчитывает более 2,6 миллиона наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

https://ria.ru/20240516/bagreeva-1946271356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мария багреева, москва