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Мария Багреева: мини-аукционы сэкономили заказчикам Москвы 1,7 млрд рублей - РИА Новости, 20.05.2024
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09:20 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/mini-auktsiony--1947048303.html
Мария Багреева: мини-аукционы сэкономили заказчикам Москвы 1,7 млрд рублей
Мария Багреева: мини-аукционы сэкономили заказчикам Москвы 1,7 млрд рублей - РИА Новости, 20.05.2024
Мария Багреева: мини-аукционы сэкономили заказчикам Москвы 1,7 млрд рублей
Государственные и муниципальные заказчики сэкономили 1,7 миллиарда рублей благодаря котировочным сессиям на столичном портале поставщиков в первом квартале 2024 РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:20
2024-05-20T09:20
мария багреева
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Государственные и муниципальные заказчики сэкономили 1,7 миллиарда рублей благодаря котировочным сессиям на столичном портале поставщиков в первом квартале 2024 года, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."В первом квартале Москва опубликовала 47,9 тысячи мини-аукционов. За счет снижения начальной цены контракта удалось сэкономить 1,7 миллиарда рублей – это почти на 15% больше показателей прошлого года", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Она отметила, что котировочные сессии являются эффективным механизмом для проведения оперативных закупок малого объема: бизнес получает быстрый доступ к госзакупкам, расширяя свои рынки сбыта, а город в условиях растущей конкуренции определяет лучшие по цене и качеству предложения, что позволяет сэкономить бюджетные средства.В свою очередь, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что портал поставщиков помогает предпринимателям находить надежных заказчиков, а последним – добросовестных поставщиков. "Сейчас их работает более 330 тысяч со всей страны, 90% из которых – представители малого и среднего бизнеса. Благоприятно на их работу влияет и непрерывное развитие функциональных возможностей сайта", - уточнил он.Кроме того, Пуртов обратил внимание, что в 2023 году для московских заказчиков был увеличен предельный размер закупок, проводимых с помощью котировочных сессий. По его словам, заказчики получили возможность приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию, планировать закупки в более долгосрочной перспективе, тогда как поставщики обрели больше возможностей работать напрямую с городом, обеспечивая себе стабильную прибыль и спрос на продукцию.В пресс-релизе уточняется, что ранее лимит закупок составлял 600 тысяч рублей, а сейчас город может приобретать через мини-аукционы товары на сумму до пяти миллионов рублей, а работы и услуги – до трех миллионов.Портал поставщиков появился в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на нем работают заказчики из 40 регионов России и поставщики со всей страны. Каталог продукции насчитывает более 2,6 миллиона наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тысячи контрактов.
https://ria.ru/20240516/bagreeva-1946271356.html
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мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва

Мария Багреева: мини-аукционы сэкономили заказчикам Москвы 1,7 млрд рублей

© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Государственные и муниципальные заказчики сэкономили 1,7 миллиарда рублей благодаря котировочным сессиям на столичном портале поставщиков в первом квартале 2024 года, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"В первом квартале Москва опубликовала 47,9 тысячи мини-аукционов. За счет снижения начальной цены контракта удалось сэкономить 1,7 миллиарда рублей – это почти на 15% больше показателей прошлого года", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Она отметила, что котировочные сессии являются эффективным механизмом для проведения оперативных закупок малого объема: бизнес получает быстрый доступ к госзакупкам, расширяя свои рынки сбыта, а город в условиях растущей конкуренции определяет лучшие по цене и качеству предложения, что позволяет сэкономить бюджетные средства.
В свою очередь, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что портал поставщиков помогает предпринимателям находить надежных заказчиков, а последним – добросовестных поставщиков. "Сейчас их работает более 330 тысяч со всей страны, 90% из которых – представители малого и среднего бизнеса. Благоприятно на их работу влияет и непрерывное развитие функциональных возможностей сайта", - уточнил он.
Кроме того, Пуртов обратил внимание, что в 2023 году для московских заказчиков был увеличен предельный размер закупок, проводимых с помощью котировочных сессий. По его словам, заказчики получили возможность приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию, планировать закупки в более долгосрочной перспективе, тогда как поставщики обрели больше возможностей работать напрямую с городом, обеспечивая себе стабильную прибыль и спрос на продукцию.
В пресс-релизе уточняется, что ранее лимит закупок составлял 600 тысяч рублей, а сейчас город может приобретать через мини-аукционы товары на сумму до пяти миллионов рублей, а работы и услуги – до трех миллионов.
Портал поставщиков появился в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на нем работают заказчики из 40 регионов России и поставщики со всей страны. Каталог продукции насчитывает более 2,6 миллиона наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тысячи контрактов.
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Мария Багреева: город заключил 50 тысяч сделок с МСП на портале поставщиков
6 мая, 09:17
 
Мария БагрееваМосква
 
 
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