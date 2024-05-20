https://ria.ru/20240520/lavrov-1947234250.html
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 20.05.2024
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество
Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили в Астане двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие двух стран... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:24
2024-05-20T16:24
2024-05-20T16:24
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили в Астане двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие двух стран стран в евразийских интеграционных объединениях, сообщили на сайте российском внешнеполитическом ведомстве. "В рамках продолжения совместной работы в целях реализации договоренностей лидеров двух государств по углублению союзничества и стратегического партнерства главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные темы многопланового двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Москвы и Астаны в евразийских интеграционных объединениях – ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и СВМДА", - говорится в сообщении. Там добавили, что министры подписали Протокол к межправительственному соглашению, регулирующему консульское присутствие сторон на территориях друг друга, от 2000 года, что создает нормативную основу для открытия новых генеральных консульств и оптимизирует границы консульских округов. В МИД отметили, что министры сверили часы по некоторым вопросам региональной безопасности.
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Астана, Россия, Москва, Сергей Лавров, Мурат Нуртлеу, МИД Казахстана, Евразийский экономический союз, ОДКБ, В мире
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество
Лавров и Нуртлеу обсудили в Астане двустороннее сотрудничество и взаимодействие