https://ria.ru/20240520/lavrov-1947234250.html

Лавров и глава МИД Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество

Лавров и глава МИД Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 20.05.2024

Лавров и глава МИД Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество

Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили в Астане двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие двух стран... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:24

2024-05-20T16:24

2024-05-20T16:24

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили в Астане двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие двух стран стран в евразийских интеграционных объединениях, сообщили на сайте российском внешнеполитическом ведомстве. "В рамках продолжения совместной работы в целях реализации договоренностей лидеров двух государств по углублению союзничества и стратегического партнерства главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные темы многопланового двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Москвы и Астаны в евразийских интеграционных объединениях – ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и СВМДА", - говорится в сообщении. Там добавили, что министры подписали Протокол к межправительственному соглашению, регулирующему консульское присутствие сторон на территориях друг друга, от 2000 года, что создает нормативную основу для открытия новых генеральных консульств и оптимизирует границы консульских округов. В МИД отметили, что министры сверили часы по некоторым вопросам региональной безопасности.

https://ria.ru/20240514/feyki-1945778622.html

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астана, россия, москва, сергей лавров, мурат нуртлеу, мид казахстана, евразийский экономический союз, одкб