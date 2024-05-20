https://ria.ru/20240520/iran-1947159350.html

В МИД подтвердили настрой на плотное сотрудничество с Ираном

В МИД подтвердили настрой на плотное сотрудничество с Ираном - РИА Новости, 20.05.2024

В МИД подтвердили настрой на плотное сотрудничество с Ираном

Москва рассчитывает, что все договоренности с Тегераном после гибели президента Эбрахима Раиси будут выполняться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:05

2024-05-20T12:05

2024-05-20T12:21

россия

иран

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает, что все договоренности с Тегераном после гибели президента Эбрахима Раиси будут выполняться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Подтверждаем настроенность на плотное углубленное взаимодействие по вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня", - сказал он журналистам.По его словам, линия Москвы по отношениям с Тегераном неизменна и находит понимание у иранской стороны."Мы отмечаем встречную готовность иранской стороны работать в этом же ключе. Безусловно, исходим из того, что все достигнутые ранее договоренности будут выполняться и мы продолжим поступательный ход наших отношений, имеющих важнейшее значение с точки зрения и задач, стоящих перед нашими странами, и с точки зрения укрепления безопасности", - добавил российский дипломат.

https://ria.ru/20240520/iran-1947152095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире