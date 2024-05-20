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Посольство России в Иране выразило соболезнования - РИА Новости, 20.05.2024
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09:30 20.05.2024 (обновлено: 11:30 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947104835.html
Посольство России в Иране выразило соболезнования
Посольство России в Иране выразило соболезнования - РИА Новости, 20.05.2024
Посольство России в Иране выразило соболезнования
Посольство России в Тегеране выразило соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолёта на северо-западе страны,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:30
2024-05-20T11:30
в мире
россия
иран
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
тегеран (город)
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Посольство России в Тегеране выразило соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолёта на северо-западе страны, в знак солидарности с иранским народом посольство приспустило флаг, говорится в заявлении дипломатической миссии."Посольство России с огромной грустью узнало о гибели Президента Э.Раиси, главы МИД Х.Амирабдоллахиана и ряда других важных государственных деятелей в результате крушения вертолета. Мы очень стремились помочь, в Иран по решению Президента России были экстренно направлены спасатели МЧС России. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу и правительству. Желаем терпения и душевной стойкости в преодолении этой тяжелейшей трагедии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Тегеране.Отмечается, что "в знак солидарности с иранскими друзьями" флаг посольства РФ будет приспущен.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html
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в мире, россия, иран, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, тегеран (город), крушение вертолета президента ирана
В мире, Россия, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Тегеран (город), Крушение вертолета президента Ирана
Посольство России в Иране выразило соболезнования

Посольство РФ в Иране выразило соболезнования в связи с гибелью президента Раиси

© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Посольство России в Тегеране выразило соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолёта на северо-западе страны, в знак солидарности с иранским народом посольство приспустило флаг, говорится в заявлении дипломатической миссии.
"Посольство России с огромной грустью узнало о гибели Президента Э.Раиси, главы МИД Х.Амирабдоллахиана и ряда других важных государственных деятелей в результате крушения вертолета. Мы очень стремились помочь, в Иран по решению Президента России были экстренно направлены спасатели МЧС России. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу и правительству. Желаем терпения и душевной стойкости в преодолении этой тяжелейшей трагедии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Тегеране.
Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Эксперт прокомментировал гибель Раиси
Вчера, 08:52
Отмечается, что "в знак солидарности с иранскими друзьями" флаг посольства РФ будет приспущен.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Первый вице-президент Ирана будет исполнять обязанности Раиси до выборов
Вчера, 08:25
 
В миреРоссияИранХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевТегеран (город)Крушение вертолета президента Ирана
 
 
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