https://ria.ru/20240520/iran-1947104835.html

Посольство России в Иране выразило соболезнования

Посольство России в Иране выразило соболезнования - РИА Новости, 20.05.2024

Посольство России в Иране выразило соболезнования

Посольство России в Тегеране выразило соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолёта на северо-западе страны,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:30

2024-05-20T09:30

2024-05-20T11:30

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хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

тегеран (город)

крушение вертолета президента ирана

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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Посольство России в Тегеране выразило соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолёта на северо-западе страны, в знак солидарности с иранским народом посольство приспустило флаг, говорится в заявлении дипломатической миссии."Посольство России с огромной грустью узнало о гибели Президента Э.Раиси, главы МИД Х.Амирабдоллахиана и ряда других важных государственных деятелей в результате крушения вертолета. Мы очень стремились помочь, в Иран по решению Президента России были экстренно направлены спасатели МЧС России. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу и правительству. Желаем терпения и душевной стойкости в преодолении этой тяжелейшей трагедии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Тегеране.Отмечается, что "в знак солидарности с иранскими друзьями" флаг посольства РФ будет приспущен.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947095359.html

россия

иран

тегеран (город)

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в мире, россия, иран, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, тегеран (город), крушение вертолета президента ирана