Посольство России в Иране выразило соболезнования
Посольство РФ в Иране выразило соболезнования в связи с гибелью президента Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Посольство России в Тегеране выразило соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолёта на северо-западе страны, в знак солидарности с иранским народом посольство приспустило флаг, говорится в заявлении дипломатической миссии.
"Посольство России с огромной грустью узнало о гибели Президента Э.Раиси, главы МИД Х.Амирабдоллахиана и ряда других важных государственных деятелей в результате крушения вертолета. Мы очень стремились помочь, в Иран по решению Президента России были экстренно направлены спасатели МЧС России. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу и правительству. Желаем терпения и душевной стойкости в преодолении этой тяжелейшей трагедии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Тегеране.
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Отмечается, что "в знак солидарности с иранскими друзьями" флаг посольства РФ будет приспущен.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.