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Премьер Индии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
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08:17 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/iran-1947094804.html
Премьер Индии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Премьер Индии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Премьер Индии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что опечален и потрясен кончиной президента Ирана Эбрахима Раиси и принес искренние соболезнования его семье и народу Ирана. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:17
2024-05-20T08:17
в мире
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крушение вертолета президента ирана
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что опечален и потрясен кончиной президента Ирана Эбрахима Раиси и принес искренние соболезнования его семье и народу Ирана. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, накануне потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. В понедельник утром вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. "Глубоко опечален и потрясен трагической кончиной президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. Его вклад в укрепление двусторонних отношений между Индией и Ираном всегда будут помнить. Мои искренние соболезнования его семье и народу Ирана. Индия поддерживает Иран в это время скорби", - написал Моди в соцсети X.
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947061218.html
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в мире, иран, индия, нарендра моди, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Индия, Нарендра Моди, Крушение вертолета президента Ирана
Премьер Индии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Премьер Индии Моди опечален и потрясен кончиной президента Ирана Раиси

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что опечален и потрясен кончиной президента Ирана Эбрахима Раиси и принес искренние соболезнования его семье и народу Ирана.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, накануне потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. В понедельник утром вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
В Израиле заявили о непричастности к аварии вертолета с Раиси
19 мая, 21:29
"Глубоко опечален и потрясен трагической кончиной президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. Его вклад в укрепление двусторонних отношений между Индией и Ираном всегда будут помнить. Мои искренние соболезнования его семье и народу Ирана. Индия поддерживает Иран в это время скорби", - написал Моди в соцсети X.
 
В миреИранИндияНарендра МодиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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