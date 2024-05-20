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Премьер Индии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Премьер Индии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
Премьер Индии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что опечален и потрясен кончиной президента Ирана Эбрахима Раиси и принес искренние соболезнования его семье и народу Ирана. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:17
2024-05-20T08:17
2024-05-20T08:17
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что опечален и потрясен кончиной президента Ирана Эбрахима Раиси и принес искренние соболезнования его семье и народу Ирана. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, накануне потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. В понедельник утром вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. "Глубоко опечален и потрясен трагической кончиной президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. Его вклад в укрепление двусторонних отношений между Индией и Ираном всегда будут помнить. Мои искренние соболезнования его семье и народу Ирана. Индия поддерживает Иран в это время скорби", - написал Моди в соцсети X.
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в мире, иран, индия, нарендра моди, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Индия, Нарендра Моди, Крушение вертолета президента Ирана
Премьер Индии выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Премьер Индии Моди опечален и потрясен кончиной президента Ирана Раиси