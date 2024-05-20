https://ria.ru/20240520/film-1947297886.html

В Москве состоялась премьера фильма "Майор Гром: Игра"

В Москве состоялась премьера фильма "Майор Гром: Игра" - РИА Новости, 20.05.2024

В Москве состоялась премьера фильма "Майор Гром: Игра"

Премьера второго фильма по отечественным комиксам "Майор Гром: Игра" состоялась в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T21:59

2024-05-20T21:59

2024-05-20T21:59

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьера второго фильма по отечественным комиксам "Майор Гром: Игра" состоялась в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу выразить свою любовь нашим поклонникам, самому преданному и бесконечно влюбленному фандому. О такой любви можно только мечтать… Мы создали свою киновселенную и играем в ней по своим правилам. Ее можно любить, горячо отрицать, но пройти мимо, отмахиваясь, уже не выйдет", - сказал перед премьерой режиссер Олег Трофим. Картину также представили продюсеры Артем Габрелянов, Михаил Китаев, Ольга Филипук, актерский состав Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Матвей Лыков, Ольга Сутулова и комик Андрей Атлас. "Мы ожидаем аншлага во всех залах и добрых слов от наших коллег по цеху. Это хороший показатель того, что фильм получился, когда ты видишь эмоции, когда зрители проживают какие-то события во время просмотра… Фильм стал динамичнее, на 15 минут длиннее, чем "Чумной доктор", и 2,5 часа пролетают абсолютно незаметно", - сказал РИА Новости один из авторов идеи, продюсер Артем Габрелянов. Картина стала фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля, где состоялась её международная премьера. "Майор Гром: Игра" выйдет в прокат 23 мая. События новой части разворачиваются спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. В Санкт-Петербурге появляется новый таинственный злодей Призрак, который предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой - жизни обычных людей.

https://ria.ru/20240520/kinoprokat-1947073661.html

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