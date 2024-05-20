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Украинские дроны повредили православный храм в Херсонской области - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/drony-1947146580.html
Украинские дроны повредили православный храм в Херсонской области
Украинские дроны повредили православный храм в Херсонской области - РИА Новости, 20.05.2024
Украинские дроны повредили православный храм в Херсонской области
Православный храм поврежден в Херсонской области в поселке Новая Маячка, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:37
2024-05-20T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
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вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Православный храм поврежден в Херсонской области в поселке Новая Маячка, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сегодня ранним утром в посёлке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа украинские террористы ударами дронов повредили православный храм и частный дом. К счастью, без жертв и пострадавших", - написал Сальдо.
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские дроны повредили православный храм в Херсонской области

Сальдо: дроны ВСУ повредили православный храм в Новой Маячке Херсонской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Православный храм поврежден в Херсонской области в поселке Новая Маячка, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Сегодня ранним утром в посёлке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа украинские террористы ударами дронов повредили православный храм и частный дом. К счастью, без жертв и пострадавших", - написал Сальдо.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В Севастополе несколько домов повреждены при ночной атаке ВСУ
19 мая, 12:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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