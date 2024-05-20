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Украинские дроны повредили православный храм в Херсонской области

Украинские дроны повредили православный храм в Херсонской области - РИА Новости, 20.05.2024

Украинские дроны повредили православный храм в Херсонской области

Православный храм поврежден в Херсонской области в поселке Новая Маячка, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:37

2024-05-20T11:37

2024-05-20T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Православный храм поврежден в Херсонской области в поселке Новая Маячка, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сегодня ранним утром в посёлке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа украинские террористы ударами дронов повредили православный храм и частный дом. К счастью, без жертв и пострадавших", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20240519/sevastopol-1946996911.html

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Кирилл Волков

в мире, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, россия