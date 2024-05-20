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Украинские дроны повредили православный храм в Херсонской области
Украинские дроны повредили православный храм в Херсонской области - РИА Новости, 20.05.2024
Украинские дроны повредили православный храм в Херсонской области
Православный храм поврежден в Херсонской области в поселке Новая Маячка, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:37
2024-05-20T11:37
2024-05-20T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Православный храм поврежден в Херсонской области в поселке Новая Маячка, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сегодня ранним утром в посёлке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа украинские террористы ударами дронов повредили православный храм и частный дом. К счастью, без жертв и пострадавших", - написал Сальдо.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские дроны повредили православный храм в Херсонской области
Сальдо: дроны ВСУ повредили православный храм в Новой Маячке Херсонской области