https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1946958526.html

"Уже пора". В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского

"Уже пора". В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского - РИА Новости, 19.05.2024

"Уже пора". В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский был явно разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, потому что знает, что Запад все больше склонятся к... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T03:55

2024-05-19T03:55

2024-05-19T03:55

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский был явно разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, потому что знает, что Запад все больше склонятся к миру с Россией, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала "Вышка".Блинкен 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским."Запад все больше и больше <...> склоняется к тому, что пора искать <...> возможные дипломатические методы. <...> Сам Зеленский признал <...>, что <...> чувствует «атмосферу мира» <...> в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, главы госдепартамента США, на Украину. Какое-то разочарование легкое от этого визита есть у нашего руководства", — отметил политолог.По мнению Карасева, западные союзники Киева уже не верят в саму возможность победить Россию.Ранее интервьюер американского канала ABC обратил внимание на краткую паузу Зеленского перед ответом на вопрос о результатах визита Блинкена на Украину. По словам журналиста, он почувствовал разочарование во взгляде украинского президента.

https://ria.ru/20240517/blinken-1946798297.html

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в мире, киев, украина, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, вадим карасев, россия