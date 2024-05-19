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"Уже пора". В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1946958526.html
"Уже пора". В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского
"Уже пора". В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского - РИА Новости, 19.05.2024
"Уже пора". В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский был явно разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, потому что знает, что Запад все больше склонятся к... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T03:55
2024-05-19T03:55
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
сша
энтони блинкен
владимир зеленский
вадим карасев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский был явно разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, потому что знает, что Запад все больше склонятся к миру с Россией, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала "Вышка".Блинкен 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским."Запад все больше и больше &lt;...&gt; склоняется к тому, что пора искать &lt;...&gt; возможные дипломатические методы. &lt;...&gt; Сам Зеленский признал &lt;...&gt;, что &lt;...&gt; чувствует «атмосферу мира» &lt;...&gt; в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, главы госдепартамента США, на Украину. Какое-то разочарование легкое от этого визита есть у нашего руководства", — отметил политолог.По мнению Карасева, западные союзники Киева уже не верят в саму возможность победить Россию.Ранее интервьюер американского канала ABC обратил внимание на краткую паузу Зеленского перед ответом на вопрос о результатах визита Блинкена на Украину. По словам журналиста, он почувствовал разочарование во взгляде украинского президента.
https://ria.ru/20240517/blinken-1946798297.html
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в мире, киев, украина, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, вадим карасев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, США, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Вадим Карасев, Россия
"Уже пора". В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского

Аналитик Карасев: Зеленский разочарован тем, что Запад склоняется к миру

© AP Photo / Brendan SmialowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский был явно разочарован визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, потому что знает, что Запад все больше склонятся к миру с Россией, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала "Вышка".
Блинкен 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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"Запад все больше и больше <...> склоняется к тому, что пора искать <...> возможные дипломатические методы. <...> Сам Зеленский признал <...>, что <...> чувствует «атмосферу мира» <...> в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, главы госдепартамента США, на Украину. Какое-то разочарование легкое от этого визита есть у нашего руководства", — отметил политолог.
По мнению Карасева, западные союзники Киева уже не верят в саму возможность победить Россию.
Ранее интервьюер американского канала ABC обратил внимание на краткую паузу Зеленского перед ответом на вопрос о результатах визита Блинкена на Украину. По словам журналиста, он почувствовал разочарование во взгляде украинского президента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШАЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийВадим КарасевРоссия
 
 
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