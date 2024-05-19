В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях восточной Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 8.29 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. В 23.12 ее объявили в Сумской области, спустя семь минут - в Николаевской, а в 23.33 - в Черниговской. После полуночи сигнал тревоги объявили в Одесской и Кировоградской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.