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Эрдоган выразил соболезнования из-за аварии вертолета с президентом Ирана - РИА Новости, 19.05.2024
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21:29 19.05.2024 (обновлено: 21:35 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/erdogan-1947061417.html
Эрдоган выразил соболезнования из-за аварии вертолета с президентом Ирана
Эрдоган выразил соболезнования из-за аварии вертолета с президентом Ирана - РИА Новости, 19.05.2024
Эрдоган выразил соболезнования из-за аварии вертолета с президентом Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с грустью узнал о крушении вертолета с иранскими чиновниками и надеется на хорошие новости, сообщил президент в соцсетях. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T21:29
2024-05-19T21:35
в мире
иран
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
ильхам алиев
красный полумесяц
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СТАМБУЛ, 19 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с грустью узнал о крушении вертолета с иранскими чиновниками и надеется на хорошие новости, сообщил президент в соцсетях. Турция с беспокойством следит за ситуацией с поисками потерпевшего крушение вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси и готова предоставить всевозможную помощь в поисках, сообщило ранее министерство иностранных дел. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и Амир Абдоллахиана, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски. "Мы глубоко опечалены в связи с крушением вертолета с президентом Ирана, моим братом Эбрахимом Раиси и делегацией... Надеюсь получить как можно скорее хорошие новости от господина Раиси и его делегации", - написал Эрдоган в соцсети Telegram. Эрдоган отметил, что Анкара по официальным каналам заявила иранским коллегам о готовности предоставить всю необходимую помощь. Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета, заявил ранее начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца.
https://ria.ru/20240519/poiski-1947059787.html
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иран
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в мире, иран, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, красный полумесяц
В мире, Иран, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Красный полумесяц
Эрдоган выразил соболезнования из-за аварии вертолета с президентом Ирана

Эрдоган: Турция глубоко опечалена из-за крушения вертолета с Раиси и делегацией

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с грустью узнал о крушении вертолета с иранскими чиновниками и надеется на хорошие новости, сообщил президент в соцсетях.
Турция с беспокойством следит за ситуацией с поисками потерпевшего крушение вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси и готова предоставить всевозможную помощь в поисках, сообщило ранее министерство иностранных дел.
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
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Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и Амир Абдоллахиана, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски.
«
"Мы глубоко опечалены в связи с крушением вертолета с президентом Ирана, моим братом Эбрахимом Раиси и делегацией... Надеюсь получить как можно скорее хорошие новости от господина Раиси и его делегации", - написал Эрдоган в соцсети Telegram.
Эрдоган отметил, что Анкара по официальным каналам заявила иранским коллегам о готовности предоставить всю необходимую помощь.
Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета, заявил ранее начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца.
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В миреИранТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганИльхам АлиевКрасный полумесяц
 
 
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