https://ria.ru/20240519/erdogan-1947061417.html

Эрдоган выразил соболезнования из-за аварии вертолета с президентом Ирана

Эрдоган выразил соболезнования из-за аварии вертолета с президентом Ирана - РИА Новости, 19.05.2024

Эрдоган выразил соболезнования из-за аварии вертолета с президентом Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с грустью узнал о крушении вертолета с иранскими чиновниками и надеется на хорошие новости, сообщил президент в соцсетях. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T21:29

2024-05-19T21:29

2024-05-19T21:35

в мире

иран

турция

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реджеп тайип эрдоган

ильхам алиев

красный полумесяц

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СТАМБУЛ, 19 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с грустью узнал о крушении вертолета с иранскими чиновниками и надеется на хорошие новости, сообщил президент в соцсетях. Турция с беспокойством следит за ситуацией с поисками потерпевшего крушение вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси и готова предоставить всевозможную помощь в поисках, сообщило ранее министерство иностранных дел. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и Амир Абдоллахиана, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски. "Мы глубоко опечалены в связи с крушением вертолета с президентом Ирана, моим братом Эбрахимом Раиси и делегацией... Надеюсь получить как можно скорее хорошие новости от господина Раиси и его делегации", - написал Эрдоган в соцсети Telegram. Эрдоган отметил, что Анкара по официальным каналам заявила иранским коллегам о готовности предоставить всю необходимую помощь. Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета, заявил ранее начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца.

https://ria.ru/20240519/poiski-1947059787.html

https://ria.ru/20240519/vertiolet-1947060423.html

иран

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анкара (провинция)

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в мире, иран, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, красный полумесяц