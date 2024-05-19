https://ria.ru/20240519/efimov-1946813277.html

Ефимов: на инвестпортале появился сервис проверки участков, входящих в КРТ

Ефимов: на инвестпортале появился сервис проверки участков, входящих в КРТ - РИА Новости, 19.05.2024

Ефимов: на инвестпортале появился сервис проверки участков, входящих в КРТ

На инвестиционном портале Москвы заработал онлайн-сервис для проверки возможности реорганизации земельного участка по программе комплексного развития территорий РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T12:07

2024-05-19T12:07

2024-05-19T12:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На инвестиционном портале Москвы заработал онлайн-сервис для проверки возможности реорганизации земельного участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Сейчас у города на разных стадиях проработки находится 228 проектов комплексного развития территорий площадью почти 2,7 тысячи гектаров. С помощью нового сервиса каждый желающий может самостоятельно получить информацию о нахождении земельного участка в границах КРТ", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, сервис позволяет собственникам земли и недвижимости оперативно проверить статус участка и принять решение о вхождении в проект редевелопмента. Для этого на инвестпортале необходимо открыть вкладку "Информационные сервисы", авторизоваться, пройти идентификацию и указать кадастровый номер участка или объекта капитального строительства, уточняется в пресс-релизе.Информация о проекте решения о комплексном развитии территории доступна на официальном сайте правительства Москвы, в том числе вид, параметры планируемой застройки и срок реализации, отметил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.Кроме того, столичный инвестиционный портал позволяет выбрать площадку под локализацию производства или ведение бизнеса, определить инвестиционную привлекательность локации, а также получить информацию о мерах поддержки, налоговых режимах и льготах, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.Проработка проектов КРТ ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Ранее он рассказал, что в 2024 году на торгах реализованы права на комплексное развитие шести площадок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин