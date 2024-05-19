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Ефимов: на инвестпортале появился сервис проверки участков, входящих в КРТ - РИА Новости, 19.05.2024
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12:07 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/efimov-1946813277.html
Ефимов: на инвестпортале появился сервис проверки участков, входящих в КРТ
Ефимов: на инвестпортале появился сервис проверки участков, входящих в КРТ - РИА Новости, 19.05.2024
Ефимов: на инвестпортале появился сервис проверки участков, входящих в КРТ
На инвестиционном портале Москвы заработал онлайн-сервис для проверки возможности реорганизации земельного участка по программе комплексного развития территорий РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T12:07
2024-05-19T12:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На инвестиционном портале Москвы заработал онлайн-сервис для проверки возможности реорганизации земельного участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Сейчас у города на разных стадиях проработки находится 228 проектов комплексного развития территорий площадью почти 2,7 тысячи гектаров. С помощью нового сервиса каждый желающий может самостоятельно получить информацию о нахождении земельного участка в границах КРТ", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, сервис позволяет собственникам земли и недвижимости оперативно проверить статус участка и принять решение о вхождении в проект редевелопмента. Для этого на инвестпортале необходимо открыть вкладку "Информационные сервисы", авторизоваться, пройти идентификацию и указать кадастровый номер участка или объекта капитального строительства, уточняется в пресс-релизе.Информация о проекте решения о комплексном развитии территории доступна на официальном сайте правительства Москвы, в том числе вид, параметры планируемой застройки и срок реализации, отметил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.Кроме того, столичный инвестиционный портал позволяет выбрать площадку под локализацию производства или ведение бизнеса, определить инвестиционную привлекательность локации, а также получить информацию о мерах поддержки, налоговых режимах и льготах, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.Проработка проектов КРТ ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Ранее он рассказал, что в 2024 году на торгах реализованы права на комплексное развитие шести площадок.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин
Ефимов: на инвестпортале появился сервис проверки участков, входящих в КРТ

Ефимов: на инвестпортале появился сервис проверки участков, входящих в КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыВладимир Ефимов
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На инвестиционном портале Москвы заработал онлайн-сервис для проверки возможности реорганизации земельного участка по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Сейчас у города на разных стадиях проработки находится 228 проектов комплексного развития территорий площадью почти 2,7 тысячи гектаров. С помощью нового сервиса каждый желающий может самостоятельно получить информацию о нахождении земельного участка в границах КРТ", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
По его словам, сервис позволяет собственникам земли и недвижимости оперативно проверить статус участка и принять решение о вхождении в проект редевелопмента. Для этого на инвестпортале необходимо открыть вкладку "Информационные сервисы", авторизоваться, пройти идентификацию и указать кадастровый номер участка или объекта капитального строительства, уточняется в пресс-релизе.
Информация о проекте решения о комплексном развитии территории доступна на официальном сайте правительства Москвы, в том числе вид, параметры планируемой застройки и срок реализации, отметил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Кроме того, столичный инвестиционный портал позволяет выбрать площадку под локализацию производства или ведение бизнеса, определить инвестиционную привлекательность локации, а также получить информацию о мерах поддержки, налоговых режимах и льготах, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Проработка проектов КРТ ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Ранее он рассказал, что в 2024 году на торгах реализованы права на комплексное развитие шести площадок.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманСергей Собянин
 
 
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