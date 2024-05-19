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В США шесть человек погибли в ДТП с пикапом и мини-фургоном - РИА Новости, 19.05.2024
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05:46 19.05.2024
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В США шесть человек погибли в ДТП с пикапом и мини-фургоном
В США шесть человек погибли в ДТП с пикапом и мини-фургоном - РИА Новости, 19.05.2024
В США шесть человек погибли в ДТП с пикапом и мини-фургоном
Шесть человек погибли, еще десять получили ранения в результате аварии с участием пикапа и мини-фургона в американском штате Айдахо, сообщает телеканал NBC News РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T05:46
2024-05-19T05:46
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще десять получили ранения в результате аварии с участием пикапа и мини-фургона в американском штате Айдахо, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию. "Шесть человек погибли и десять других пострадали, когда пикап свернул на встречную полосу и врезался в пассажирский мини-фургон, наполненный людьми, в (городе) Айдахо-Фолс (в штате) Айдахо в субботу утром", - сообщается на сайте телеканала со ссылкой на заявление правоохранителей. В результате аварии погиб водитель мини-фургона и пять его пассажиров. Еще девять человек, находившиеся в этой машине, были госпитализированы, об их состоянии пока не сообщается. Водитель пикапа также был доставлен в больницу. Причина, по которой пикап свернул на встречную полосу, на данный момент неизвестна.
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в мире, айдахо, сша
В мире, Айдахо, США
В США шесть человек погибли в ДТП с пикапом и мини-фургоном

NBC News: в Айдахо при столкновении пикапа и мини-фургона погибли шесть человек

© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Flickr / C. Holmes
Американская скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще десять получили ранения в результате аварии с участием пикапа и мини-фургона в американском штате Айдахо, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию.
"Шесть человек погибли и десять других пострадали, когда пикап свернул на встречную полосу и врезался в пассажирский мини-фургон, наполненный людьми, в (городе) Айдахо-Фолс (в штате) Айдахо в субботу утром", - сообщается на сайте телеканала со ссылкой на заявление правоохранителей.
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В результате аварии погиб водитель мини-фургона и пять его пассажиров. Еще девять человек, находившиеся в этой машине, были госпитализированы, об их состоянии пока не сообщается. Водитель пикапа также был доставлен в больницу. Причина, по которой пикап свернул на встречную полосу, на данный момент неизвестна.
 
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