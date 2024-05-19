https://ria.ru/20240519/dtp-1946961398.html

В США шесть человек погибли в ДТП с пикапом и мини-фургоном

В США шесть человек погибли в ДТП с пикапом и мини-фургоном - РИА Новости, 19.05.2024

В США шесть человек погибли в ДТП с пикапом и мини-фургоном

Шесть человек погибли, еще десять получили ранения в результате аварии с участием пикапа и мини-фургона в американском штате Айдахо, сообщает телеканал NBC News РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T05:46

2024-05-19T05:46

2024-05-19T05:46

в мире

айдахо

сша

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще десять получили ранения в результате аварии с участием пикапа и мини-фургона в американском штате Айдахо, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию. "Шесть человек погибли и десять других пострадали, когда пикап свернул на встречную полосу и врезался в пассажирский мини-фургон, наполненный людьми, в (городе) Айдахо-Фолс (в штате) Айдахо в субботу утром", - сообщается на сайте телеканала со ссылкой на заявление правоохранителей. В результате аварии погиб водитель мини-фургона и пять его пассажиров. Еще девять человек, находившиеся в этой машине, были госпитализированы, об их состоянии пока не сообщается. Водитель пикапа также был доставлен в больницу. Причина, по которой пикап свернул на встречную полосу, на данный момент неизвестна.

https://ria.ru/20240505/mashina-1943960921.html

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в мире, айдахо, сша