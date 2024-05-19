https://ria.ru/20240519/azerbaydzhan-1947047312.html

Азербайджан готов оказать поддержку Ирану в связи с аварией вертолета

Азербайджан готов оказать поддержку Ирану в связи с аварией вертолета - РИА Новости, 19.05.2024

Азербайджан готов оказать поддержку Ирану в связи с аварией вертолета

Баку готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с аварией вертолета, где находился президент Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, написал президент... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T19:10

2024-05-19T19:10

2024-05-19T19:10

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ильхам алиев

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БАКУ, 19 мая - РИА Новости. Баку готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с аварией вертолета, где находился президент Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, написал президент Азербайджана Ильхам Алиев в социальной сети. "Сегодня, после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет, на котором была высокая делегация совершил аварийную посадку в Иране. Мы молимся Всевышнему за президента Ибрагима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, ​​дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку", - написал Алиев. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски.

https://ria.ru/20240519/vertolet-1947039184.html

https://ria.ru/20240519/vertolet-1947023885.html

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в мире, иран, баку, азербайджан, ильхам алиев, хосейн амир абдоллахиан