Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан готов оказать поддержку Ирану в связи с аварией вертолета - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/azerbaydzhan-1947047312.html
Азербайджан готов оказать поддержку Ирану в связи с аварией вертолета
Азербайджан готов оказать поддержку Ирану в связи с аварией вертолета - РИА Новости, 19.05.2024
Азербайджан готов оказать поддержку Ирану в связи с аварией вертолета
Баку готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с аварией вертолета, где находился президент Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, написал президент... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T19:10
2024-05-19T19:10
в мире
иран
баку
азербайджан
ильхам алиев
хосейн амир абдоллахиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947038620_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_828566a45046e01d3fc9668397103079.jpg
БАКУ, 19 мая - РИА Новости. Баку готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с аварией вертолета, где находился президент Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, написал президент Азербайджана Ильхам Алиев в социальной сети. "Сегодня, после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет, на котором была высокая делегация совершил аварийную посадку в Иране. Мы молимся Всевышнему за президента Ибрагима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, ​​дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку", - написал Алиев. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски.
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947039184.html
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947023885.html
иран
баку
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947038620_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_224da8b7dde33737223025dc05015e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, баку, азербайджан, ильхам алиев, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Иран, Баку, Азербайджан, Ильхам Алиев, Хосейн Амир Абдоллахиан
Азербайджан готов оказать поддержку Ирану в связи с аварией вертолета

Алиев: Баку готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с аварией вертолета

© Фото : Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 мая - РИА Новости. Баку готов оказать всяческую поддержку Ирану в связи с аварией вертолета, где находился президент Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, написал президент Азербайджана Ильхам Алиев в социальной сети.
«
"Сегодня, после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет, на котором была высокая делегация совершил аварийную посадку в Иране. Мы молимся Всевышнему за президента Ибрагима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, ​​дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку", - написал Алиев.
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
СМИ: в вертолете с Раиси был губернатор провинции Восточный Азербайджан
Вчера, 18:09
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган.
Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Глава МИД Ирана находился на борту вертолета, попавшего в аварию
Вчера, 16:21
 
В миреИранБакуАзербайджанИльхам АлиевХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала