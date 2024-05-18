https://ria.ru/20240518/zapashnye-1946944238.html

Запашные заявили, что не боятся возможных санкций из-за поездки в Донбасс

Запашные заявили, что не боятся возможных санкций из-за поездки в Донбасс - РИА Новости, 18.05.2024

Запашные заявили, что не боятся возможных санкций из-за поездки в Донбасс

Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что им не страшны возможные санкции Запада из-за поездки в Донбасс. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T23:01

2024-05-18T23:01

2024-05-18T23:01

культура

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аскольд запашный

эдгард запашный

большой московский государственный цирк

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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что им не страшны возможные санкции Запада из-за поездки в Донбасс. Ранее сообщалось, что братья Запашные привезли в Луганск спектакль "И100РИЯ" в рамках гастролей "Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского". Премьера спектакля прошла с аншлагом. Все вырученные средства от представлений пойдут на нужды Луганского цирка. "Под украинскими санкциями мы с братом находимся уже давно. Меня дважды заносили, в так называемый, сайт "Миротворец", брата тоже туда занесли. Я честно говоря даже не знаю, находимся ли мы под каким-то европейскими санкциями, под санкциями Соединенных Штатов Америки. Не следим за этими изменениями в жизни. Нашу страну мы не покидали, не переезжали вот в эти страны европейские и американские (в период СВО – ред.)", - заявил РИА Новости Эдгард Запашный. Он подчеркнул, что даже не знает, разрешён ли им в связи с их позицией и деятельностью въезд в ряд стран Запада. "У меня с братом был разговор, когда я сказал: "Аскольд, а ты понимаешь, что нам весь мир могут закрыть?". Ну просто хотел услышать реакцию брата. На что он честно ответил: "Да и плевать! Даже если мы никогда больше не сможем никуда выехать, наша страна могучая великая, громадная! Будем жить и проживать нашу жизнь дальше здесь!". Поэтому все эти санкции нам не страшны. Каких-то бизнес счетов за границей, недвижимости или то, что вообще можно потерять за границей - не имеем. А даже если бы имели до этого, сейчас бы искренне на это на все наплевали", - сказал Эдгард Запашный.

https://ria.ru/20240110/zapashnyy-1920599853.html

https://ria.ru/20240220/gosnagrady-1928598717.html

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россия, донбасс, луганск, аскольд запашный, эдгард запашный, большой московский государственный цирк