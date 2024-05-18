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Запашные заявили, что не боятся возможных санкций из-за поездки в Донбасс - РИА Новости, 18.05.2024
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Культура
 
23:01 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/zapashnye-1946944238.html
Запашные заявили, что не боятся возможных санкций из-за поездки в Донбасс
Запашные заявили, что не боятся возможных санкций из-за поездки в Донбасс - РИА Новости, 18.05.2024
Запашные заявили, что не боятся возможных санкций из-за поездки в Донбасс
Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что им не страшны возможные санкции Запада из-за поездки в Донбасс. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:01
2024-05-18T23:01
культура
россия
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луганск
аскольд запашный
эдгард запашный
большой московский государственный цирк
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что им не страшны возможные санкции Запада из-за поездки в Донбасс. Ранее сообщалось, что братья Запашные привезли в Луганск спектакль "И100РИЯ" в рамках гастролей "Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского". Премьера спектакля прошла с аншлагом. Все вырученные средства от представлений пойдут на нужды Луганского цирка. "Под украинскими санкциями мы с братом находимся уже давно. Меня дважды заносили, в так называемый, сайт "Миротворец", брата тоже туда занесли. Я честно говоря даже не знаю, находимся ли мы под каким-то европейскими санкциями, под санкциями Соединенных Штатов Америки. Не следим за этими изменениями в жизни. Нашу страну мы не покидали, не переезжали вот в эти страны европейские и американские (в период СВО – ред.)", - заявил РИА Новости Эдгард Запашный. Он подчеркнул, что даже не знает, разрешён ли им в связи с их позицией и деятельностью въезд в ряд стран Запада. "У меня с братом был разговор, когда я сказал: "Аскольд, а ты понимаешь, что нам весь мир могут закрыть?". Ну просто хотел услышать реакцию брата. На что он честно ответил: "Да и плевать! Даже если мы никогда больше не сможем никуда выехать, наша страна могучая великая, громадная! Будем жить и проживать нашу жизнь дальше здесь!". Поэтому все эти санкции нам не страшны. Каких-то бизнес счетов за границей, недвижимости или то, что вообще можно потерять за границей - не имеем. А даже если бы имели до этого, сейчас бы искренне на это на все наплевали", - сказал Эдгард Запашный.
https://ria.ru/20240110/zapashnyy-1920599853.html
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россия, донбасс, луганск, аскольд запашный, эдгард запашный, большой московский государственный цирк
Культура, Россия, Донбасс, Луганск, Аскольд Запашный, Эдгард Запашный, Большой Московский Государственный цирк
Запашные заявили, что не боятся возможных санкций из-за поездки в Донбасс

Запашные заявили, что не боятся возможных санкций Запада из-за поездки в Донбасс

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАскольд и Эдгард Запашные
Аскольд и Эдгард Запашные - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Аскольд и Эдгард Запашные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что им не страшны возможные санкции Запада из-за поездки в Донбасс.
Ранее сообщалось, что братья Запашные привезли в Луганск спектакль "И100РИЯ" в рамках гастролей "Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского". Премьера спектакля прошла с аншлагом. Все вырученные средства от представлений пойдут на нужды Луганского цирка.
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"Под украинскими санкциями мы с братом находимся уже давно. Меня дважды заносили, в так называемый, сайт "Миротворец", брата тоже туда занесли. Я честно говоря даже не знаю, находимся ли мы под каким-то европейскими санкциями, под санкциями Соединенных Штатов Америки. Не следим за этими изменениями в жизни. Нашу страну мы не покидали, не переезжали вот в эти страны европейские и американские (в период СВО – ред.)", - заявил РИА Новости Эдгард Запашный.
Он подчеркнул, что даже не знает, разрешён ли им в связи с их позицией и деятельностью въезд в ряд стран Запада.
"У меня с братом был разговор, когда я сказал: "Аскольд, а ты понимаешь, что нам весь мир могут закрыть?". Ну просто хотел услышать реакцию брата. На что он честно ответил: "Да и плевать! Даже если мы никогда больше не сможем никуда выехать, наша страна могучая великая, громадная! Будем жить и проживать нашу жизнь дальше здесь!". Поэтому все эти санкции нам не страшны. Каких-то бизнес счетов за границей, недвижимости или то, что вообще можно потерять за границей - не имеем. А даже если бы имели до этого, сейчас бы искренне на это на все наплевали", - сказал Эдгард Запашный.
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КультураРоссияДонбассЛуганскАскольд ЗапашныйЭдгард ЗапашныйБольшой Московский Государственный цирк
 
 
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