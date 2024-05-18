https://ria.ru/20240518/zakharova-1946835792.html

Захарова рассказала о причине закрытия в ФРГ дела об утечке

Захарова рассказала о причине закрытия в ФРГ дела об утечке - РИА Новости, 18.05.2024

Захарова рассказала о причине закрытия в ФРГ дела об утечке

Завершение расследования в отношении инспектора ВВС ФРГ, обсуждавшего удары по Крымскому мосту, говорит о стремлении германских правящих кругов поскорее... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T07:21

2024-05-18T07:21

2024-05-18T10:17

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Завершение расследования в отношении инспектора ВВС ФРГ, обсуждавшего удары по Крымскому мосту, говорит о стремлении германских правящих кругов поскорее "замять" неудобную тему, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Прокуратура Берлина ранее закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, проводившееся в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту. "Завершение расследования в отношении гражданина ФРГ Инго Герхартца для нас означает стремление германских правящих кругов поскорее "замять" неудобную для себя тему", - сказала Захарова. По её словам, "офицеры бундесвера не только проговорились о планах усиления непосредственной вовлечённости Германии в украинский конфликт, но и "сдали" своих британских союзников, подтвердив их ключевую роль в планировании и реализации террористических атак на российской земле". "Поскольку сразу снивелировать реакцию германской общественности, сместив фокус ее внимания в сторону самого факта "утечки", а также в очередной раз запугать страшилками о "российской шпионской активности" германским политикам не удалось, то они пошли проверенным путем по принципу: "нет темы – нет проблемы", - пояснила Захарова. Она считает, что "это стандартный формат поведения западников в ситуациях, когда их "ловят за руку". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь ранее заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

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в мире, германия, россия, украина, мария захарова, маргарита симоньян, дмитрий песков