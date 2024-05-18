Рейтинг@Mail.ru
На Украине начали тестировать сервис электронной очереди в военкомат - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 18.05.2024 (обновлено: 23:01 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946942823.html
На Украине начали тестировать сервис электронной очереди в военкомат
На Украине начали тестировать сервис электронной очереди в военкомат - РИА Новости, 18.05.2024
На Украине начали тестировать сервис электронной очереди в военкомат
Минобороны Украины заявило, что запустило в тестовом режиме сервис электронной очереди для предварительной записи в военкомат. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T22:39
2024-05-18T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минобороны Украины заявило, что запустило в тестовом режиме сервис электронной очереди для предварительной записи в военкомат.Ранее МО Украины заявило о начале работы приложения, для удаленного обновления данных военнообязанных. По заявлению ведомства, к утру субботы в системе зарегистрировалось больше 150 тысяч человек и еще "сотни тысяч" ждут своей очереди. Украинские депутаты и СМИ сообщили о неполадках в работе программы и невозможности авторизации в приложении."Начинаем тестирование нового сервиса от минобороны - электронной очереди в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК – тестирование проходит в отдельных центрах (военкоматах - ред.) Киева, Харькова, Одессы, Днепра (Днепропетровска до переименования украинскими властями – ред.), Сум, Винницы, Кропивницкого", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.Закон об усилении мобилизации на Украине он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны Украины
На Украине начали тестировать сервис электронной очереди в военкомат

МО Украины запустило в тестовом режиме сервис электронной очереди в военкомат

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минобороны Украины заявило, что запустило в тестовом режиме сервис электронной очереди для предварительной записи в военкомат.
Ранее МО Украины заявило о начале работы приложения, для удаленного обновления данных военнообязанных. По заявлению ведомства, к утру субботы в системе зарегистрировалось больше 150 тысяч человек и еще "сотни тысяч" ждут своей очереди. Украинские депутаты и СМИ сообщили о неполадках в работе программы и невозможности авторизации в приложении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00
"Начинаем тестирование нового сервиса от минобороны - электронной очереди в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК – тестирование проходит в отдельных центрах (военкоматах - ред.) Киева, Харькова, Одессы, Днепра (Днепропетровска до переименования украинскими властями – ред.), Сум, Винницы, Кропивницкого", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
Закон об усилении мобилизации на Украине он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Эвакуация началась: Запад планирует перенести столицу Украины во Львов
12 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала