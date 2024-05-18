На Украине начали тестировать сервис электронной очереди в военкомат
МО Украины запустило в тестовом режиме сервис электронной очереди в военкомат
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минобороны Украины заявило, что запустило в тестовом режиме сервис электронной очереди для предварительной записи в военкомат.
Ранее МО Украины заявило о начале работы приложения, для удаленного обновления данных военнообязанных. По заявлению ведомства, к утру субботы в системе зарегистрировалось больше 150 тысяч человек и еще "сотни тысяч" ждут своей очереди. Украинские депутаты и СМИ сообщили о неполадках в работе программы и невозможности авторизации в приложении.
"Начинаем тестирование нового сервиса от минобороны - электронной очереди в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК – тестирование проходит в отдельных центрах (военкоматах - ред.) Киева, Харькова, Одессы, Днепра (Днепропетровска до переименования украинскими властями – ред.), Сум, Винницы, Кропивницкого", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
Закон об усилении мобилизации на Украине он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.