https://ria.ru/20240518/ukraina-1946942823.html

На Украине начали тестировать сервис электронной очереди в военкомат

На Украине начали тестировать сервис электронной очереди в военкомат - РИА Новости, 18.05.2024

На Украине начали тестировать сервис электронной очереди в военкомат

Минобороны Украины заявило, что запустило в тестовом режиме сервис электронной очереди для предварительной записи в военкомат. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T22:39

2024-05-18T22:39

2024-05-18T23:01

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минобороны Украины заявило, что запустило в тестовом режиме сервис электронной очереди для предварительной записи в военкомат.Ранее МО Украины заявило о начале работы приложения, для удаленного обновления данных военнообязанных. По заявлению ведомства, к утру субботы в системе зарегистрировалось больше 150 тысяч человек и еще "сотни тысяч" ждут своей очереди. Украинские депутаты и СМИ сообщили о неполадках в работе программы и невозможности авторизации в приложении."Начинаем тестирование нового сервиса от минобороны - электронной очереди в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК – тестирование проходит в отдельных центрах (военкоматах - ред.) Киева, Харькова, Одессы, Днепра (Днепропетровска до переименования украинскими властями – ред.), Сум, Винницы, Кропивницкого", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.Закон об усилении мобилизации на Украине он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html

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в мире, украина, министерство обороны украины