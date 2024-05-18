https://ria.ru/20240518/ssha-1946864994.html

Это прелюдия. В США неожиданно высказались о спецоперации

Это прелюдия. В США неожиданно высказались о спецоперации - РИА Новости, 18.05.2024

Это прелюдия. В США неожиданно высказались о спецоперации

Успешное продвижение российской армии под Харьковом может предварять крупное наступление, считает The Wall Street Journal. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T12:42

2024-05-18T12:42

2024-05-18T12:42

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Успешное продвижение российской армии под Харьковом может предварять крупное наступление, считает The Wall Street Journal."Прорыв российской армии через северную границу Украины может быть прелюдией к более масштабному наступлению", — предупреждает издание.Автор считает, что целью ВС России является распыление сил противника, испытывающего нехватку в живой силе.Владимир Зеленский заявил в интервью AFP, что наложенные Западом ограничения на использование поставленного им Украине оружия для ударов по российской территории дали Москве "самое большое преимущество" в конфликте.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946856502.html

https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946632357.html

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в мире, украина, россия, харьков, владимир зеленский, сергей лавров, нато