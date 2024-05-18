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Это прелюдия. В США неожиданно высказались о спецоперации - РИА Новости, 18.05.2024
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12:42 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/ssha-1946864994.html
Это прелюдия. В США неожиданно высказались о спецоперации
Это прелюдия. В США неожиданно высказались о спецоперации - РИА Новости, 18.05.2024
Это прелюдия. В США неожиданно высказались о спецоперации
Успешное продвижение российской армии под Харьковом может предварять крупное наступление, считает The Wall Street Journal. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:42
2024-05-18T12:42
в мире
украина
россия
харьков
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Успешное продвижение российской армии под Харьковом может предварять крупное наступление, считает The Wall Street Journal."Прорыв российской армии через северную границу Украины может быть прелюдией к более масштабному наступлению", — предупреждает издание.Автор считает, что целью ВС России является распыление сил противника, испытывающего нехватку в живой силе.Владимир Зеленский заявил в интервью AFP, что наложенные Западом ограничения на использование поставленного им Украине оружия для ударов по российской территории дали Москве "самое большое преимущество" в конфликте.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946856502.html
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в мире, украина, россия, харьков, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Харьков, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Это прелюдия. В США неожиданно высказались о спецоперации

WSJ: продвижение ВС РФ является лишь началом масштабного наступления

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Успешное продвижение российской армии под Харьковом может предварять крупное наступление, считает The Wall Street Journal.
"Прорыв российской армии через северную границу Украины может быть прелюдией к более масштабному наступлению", — предупреждает издание.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Лишь четверть. Зеленский сделал шокирующее признание
Вчера, 11:25
Автор считает, что целью ВС России является распыление сил противника, испытывающего нехватку в живой силе.
Владимир Зеленский заявил в интервью AFP, что наложенные Западом ограничения на использование поставленного им Украине оружия для ударов по российской территории дали Москве "самое большое преимущество" в конфликте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Зеленский высказался об идее Макрона о перемирии с Россией
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В миреУкраинаРоссияХарьковВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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