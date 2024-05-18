https://ria.ru/20240518/sireny-1946943888.html

На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 18.05.2024

На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T22:58

2024-05-18T22:58

2024-05-18T22:58

израиль

ашкелон

рафах (провинция)

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html

израиль

ашкелон

рафах (провинция)

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израиль, ашкелон, рафах (провинция), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире