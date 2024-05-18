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На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 18.05.2024
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22:58 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/sireny-1946943888.html
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 18.05.2024
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T22:58
2024-05-18T22:58
израиль
ашкелон
рафах (провинция)
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240518/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html
израиль
ашкелон
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израиль, ашкелон, рафах (провинция), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире
Израиль, Ашкелон, Рафах (провинция), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В Ашкелоне на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИзраиль
Израиль - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Нетаньяху допустил, что Израиль может закончить войну в Газе без помощи США
16 мая, 04:30
 
ИзраильАшкелонРафах (провинция)ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСВ мире
 
 
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