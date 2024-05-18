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Ралли классических автомобилей в Москве - РИА Новости, 18.05.2024
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15:43 18.05.2024 (обновлено: 20:52 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/ralli-1946892032.html
Ралли классических автомобилей в Москве
Ралли классических автомобилей в Москве - РИА Новости, 18.05.2024
Ралли классических автомобилей в Москве
Ежегодное ралли на классических автомобилях стартовало в "Архангельское Аутлет". Какие автораритеты слились с городскими современными машинами — в фотоленте... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:43
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фото
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Ежегодное ралли на классических автомобилях стартовало в "Архангельское Аутлет". Какие автораритеты слились с городскими современными машинами — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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60
353
60
фото, фото
Фото

Ралли классических автомобилей в Москве

Читать ria.ru в
Ежегодное ралли на классических автомобилях стартовало в "Архангельское Аутлет". Какие автораритеты слились с городскими современными машинами — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Ралли классических автомобилей в Москве проходит под открытым небом.

Ежегодное ралли классических автомобилей Ралли Архангельское Аутлет в Москве

Ралли классических автомобилей в Москве проходит под открытым небом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Участники и посетители мероприятия могут познакомиться с раритетами.

Ежегодное ралли классических автомобилей Ралли Архангельское Аутлет в Москве

Участники и посетители мероприятия могут познакомиться с раритетами.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Культовые машины выставили на показ для десятков увлеченных прохожих.

Ежегодное ралли классических автомобилей Ралли Архангельское Аутлет в Москве

Культовые машины выставили на показ для десятков увлеченных прохожих.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Люди, одетые в яркие наряды, рассматривают их.

Ежегодное ралли классических автомобилей Ралли Архангельское Аутлет в Москве

Люди, одетые в яркие наряды, рассматривают их.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Эти популярные в свое историческое время машины неизменно привлекают внимание, где бы они не появлялись.

Ежегодное ралли классических автомобилей Ралли Архангельское Аутлет в Москве

Эти популярные в свое историческое время машины неизменно привлекают внимание, где бы они не появлялись.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В открытии сезона модных ралли пригласили принять участие десятки экипажей ретроавтомобилей.

Ежегодное ралли классических автомобилей Ралли Архангельское Аутлет в Москве

В открытии сезона модных ралли пригласили принять участие десятки экипажей ретроавтомобилей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Участники ралли получают призы и подарки за спортивные победы, красоту и устремленность к достижениям.

Ежегодное ралли классических автомобилей Ралли Архангельское Аутлет в Москве

Участники ралли получают призы и подарки за спортивные победы, красоту и устремленность к достижениям.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Посетители не могут удержаться и фотографируют ретроавто.

Ежегодное ралли классических автомобилей Ралли Архангельское Аутлет в Москве

Посетители не могут удержаться и фотографируют ретроавто.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Прохожие с пристальным вниманием рассматривают машины в попытке понять моду прошлого.

Ежегодное ралли классических автомобилей Ралли Архангельское Аутлет в Москве

Прохожие с пристальным вниманием рассматривают машины в попытке понять моду прошлого.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Виллис Джипстер 1949 года участвует в ралли в "Архангельское Аутлет".

Ежегодное ралли классических автомобилей Ралли Архангельское Аутлет в Москве

Виллис Джипстер 1949 года участвует в ралли в "Архангельское Аутлет".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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10 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Также на ралли посетители увидели автомобиль Lincoln Continental Mark IV.

Ежегодное ралли классических автомобилей Ралли Архангельское Аутлет в Москве

Также на ралли посетители увидели автомобиль Lincoln Continental Mark IV.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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