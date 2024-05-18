Ралли классических автомобилей в Москве проходит под открытым небом.
Ралли классических автомобилей в Москве проходит под открытым небом.
Участники и посетители мероприятия могут познакомиться с раритетами.
Участники и посетители мероприятия могут познакомиться с раритетами.
Культовые машины выставили на показ для десятков увлеченных прохожих.
Культовые машины выставили на показ для десятков увлеченных прохожих.
Люди, одетые в яркие наряды, рассматривают их.
Эти популярные в свое историческое время машины неизменно привлекают внимание, где бы они не появлялись.
Эти популярные в свое историческое время машины неизменно привлекают внимание, где бы они не появлялись.
В открытии сезона модных ралли пригласили принять участие десятки экипажей ретроавтомобилей.
В открытии сезона модных ралли пригласили принять участие десятки экипажей ретроавтомобилей.
Участники ралли получают призы и подарки за спортивные победы, красоту и устремленность к достижениям.
Участники ралли получают призы и подарки за спортивные победы, красоту и устремленность к достижениям.
Посетители не могут удержаться и фотографируют ретроавто.
Посетители не могут удержаться и фотографируют ретроавто.
Прохожие с пристальным вниманием рассматривают машины в попытке понять моду прошлого.
Прохожие с пристальным вниманием рассматривают машины в попытке понять моду прошлого.
Виллис Джипстер 1949 года участвует в ралли в "Архангельское Аутлет".
Виллис Джипстер 1949 года участвует в ралли в "Архангельское Аутлет".
Также на ралли посетители увидели автомобиль Lincoln Continental Mark IV.
Также на ралли посетители увидели автомобиль Lincoln Continental Mark IV.