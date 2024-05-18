https://ria.ru/20240518/ralli-1946892032.html

Ралли классических автомобилей в Москве

Ралли классических автомобилей в Москве - РИА Новости, 18.05.2024

Ралли классических автомобилей в Москве

Ежегодное ралли на классических автомобилях стартовало в "Архангельское Аутлет". Какие автораритеты слились с городскими современными машинами — в фотоленте... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T15:43

2024-05-18T15:43

2024-05-18T20:52

фото

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Ежегодное ралли на классических автомобилях стартовало в "Архангельское Аутлет". Какие автораритеты слились с городскими современными машинами — в фотоленте Ria.ru.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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