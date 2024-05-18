https://ria.ru/20240518/pozhar-1946941289.html

В Петербурге локализовали пожар в здании цеха

В Петербурге локализовали пожар в здании цеха - РИА Новости, 18.05.2024

В Петербурге локализовали пожар в здании цеха

Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 600 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T22:20

2024-05-18T22:20

2024-05-18T22:30

происшествия

санкт-петербург

приморский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 600 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.Как сообщало ведомство, в субботу вечером в Приморском районе Петербурга на Автобусной улице загорелся цех, где хранился полиэтилен. Первоначально площадь пожара составляла 100 квадратных метров, постепенно она возросла до 600 квадратных метров, а в здании цеха обрушилась крыша."В 22.02 пожар локализован на площади 600 квадратных метров", – информирует ГУМЧС в своем Telegram-канале.Пожар тушат 31 специалист и 8 единиц техники.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

санкт-петербург

приморский район

россия

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происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)