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В Петербурге локализовали пожар в здании цеха
В Петербурге локализовали пожар в здании цеха - РИА Новости, 18.05.2024
В Петербурге локализовали пожар в здании цеха
Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 600 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T22:20
2024-05-18T22:20
2024-05-18T22:30
происшествия
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приморский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 600 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.Как сообщало ведомство, в субботу вечером в Приморском районе Петербурга на Автобусной улице загорелся цех, где хранился полиэтилен. Первоначально площадь пожара составляла 100 квадратных метров, постепенно она возросла до 600 квадратных метров, а в здании цеха обрушилась крыша."В 22.02 пожар локализован на площади 600 квадратных метров", – информирует ГУМЧС в своем Telegram-канале.Пожар тушат 31 специалист и 8 единиц техники.
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге локализовали пожар в здании цеха
МЧС: в Петербурге локализовали пожар с полиэтиленом в здании цеха